Dana White, director ejecutivo de la UFC, asegura que es “imposible” construir un negocio exitoso desde casa y cuestiona la idea de emprender para tener más tiempo libre, pues afirma que dirigir una empresa implica resolver problemas todos los días, incluso fuera de horario

Dana White defiende el trabajo presencial en los negocios y pone a UFC como ejemplo de una empresa que creció con supervisión directa y jornadas extendidas. | Crédito: Canva/Captura de Youtube @The Diary Of A CEO

El director ejecutivo de UFC sostiene que emprender exige presencia constante, largas horas de trabajo y atender problemas todos los días; sus declaraciones expresan su propia forma de dirigir empresas y no establecen que el trabajo remoto impida, por sí mismo, que un negocio tenga éxito.

Dana White, presidente y director ejecutivo de UFC, aseguró que considera “imposible” construir un negocio exitoso trabajando desde casa y cuestionó la idea de emprender como una vía para tener horarios más flexibles. Lo dijo durante una entrevista con Steven Bartlett en el podcast The Diary of a CEO, publicado el 5 de octubre de 2026. Su postura está dirigida principalmente a quienes planean crear y administrar una empresa, pero debe entenderse como la experiencia y opinión personal de White: la entrevista no presenta estudios que demuestren que una compañía remota no pueda prosperar.

White explicó que su rutina en UFC comienza alrededor de las 8:30 de la mañana y que puede permanecer en la oficina hasta las 7, 8, 9 o incluso 10 de la noche. Para él, la presencia física permite que conversaciones no previstas entre compañeros generen ideas, descubran problemas y cambien las prioridades del día.

¿Por qué Dana White dice que trabajar desde casa no permite construir un negocio exitoso?

La afirmación de White surgió mientras hablaba de lo que, desde su experiencia, implica convertirse en empresario.

Es imposible. No puedes hacerlo. Estoy en la oficina desde las 8:30 de la mañana y no salgo hasta las 7, 8, 9, a veces hasta las 10”.

Según White, no todo lo que ocurre durante un día de trabajo puede programarse. Sostiene que algunas decisiones aparecen después de encuentros espontáneos con miembros del equipo y que esas conversaciones pueden generar nuevas tareas o soluciones.

También resumió su argumento al señalar que “muchas buenas ideas surgen de que todos estén en el trabajo”.

Crédito: Canva

La declaración, sin embargo, no significa que exista una demostración general de que los negocios creados desde casa fracasen. White expone su modelo de administración y la forma en que considera necesario dirigir las empresas en las que participa.

¿Qué piensa Dana White sobre emprender para tener horarios flexibles?

White cuestionó otra expectativa asociada con el emprendimiento: la idea de convertirse en propietario de un negocio para controlar mejor el horario.

Su planteamiento es que ocurre lo contrario durante la construcción de una empresa.

Entre las exigencias que describió están:

Resolver problemas que aparecen sin previo aviso.

Mantenerse disponible durante gran parte del día.

Participar directamente en decisiones operativas.

Trabajar más allá de un horario tradicional.

Aceptar que las necesidades de la empresa pueden aparecer en fines de semana o fechas personales.

“No existe un día libre cuando diriges tu propio negocio”, afirmó White durante la conversación. También mencionó cumpleaños, Navidad y Acción de Gracias para explicar que, desde su perspectiva, administrar una empresa no garantiza tiempo libre.

Su consejo para quienes priorizan disponer de horarios definidos fue diferenciar esa expectativa de lo que él entiende por emprendimiento.

¿Por qué White considera tan importante estar físicamente en la oficina?

El argumento del ejecutivo no se limita al número de horas trabajadas.

White sostiene que parte de la operación de UFC depende de mantenerse involucrado en detalles que surgen durante el día y de poder reaccionar de inmediato cuando ocurre un problema.

Esa filosofía también aparece en la forma en que describe su participación durante los eventos de UFC. White contó que mantiene comunicación directa con el equipo encargado de la producción para reaccionar en tiempo real a decisiones relacionadas con las transmisiones.

Su modelo de administración se basa en tres elementos que repitió durante la entrevista:

presencia constante;

selección de personas en las que confía;

seguimiento directo de las operaciones.

Así, cuando White rechaza el trabajo desde casa, su argumento está relacionado con la manera en que él dirige una organización, más que con una regla aplicable a todas las empresas.

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¿Cómo explica Dana White el crecimiento de UFC?

White utilizó la historia de UFC para respaldar su filosofía empresarial.

La compañía atravesaba problemas financieros cuando Zuffa, creada por Frank y Lorenzo Fertitta, adquirió la promoción en enero de 2001. UFC señala en su propia historia que el grupo, junto con White, comenzó entonces una reorganización del negocio. La compañía ha documentado que la operación de compra fue de 2 millones de dólares.

White recordó que al inicio la organización tenía una estructura reducida y que durante los siguientes años fue formando el equipo encargado de producción, relaciones públicas, operaciones y otras áreas.

Para él, una de las claves fue identificar rápidamente quién podía funcionar dentro de la organización y quién no.

Durante el podcast describió a algunas de las personas de su equipo como “asesinos”, una expresión que utiliza para referirse a empleados con capacidad de ejecución y no de manera literal.

White aclaró además que una empresa no puede estar integrada únicamente por personas con ese perfil y señaló que UFC necesita trabajadores con funciones y características diferentes.

¿Qué papel atribuye Dana White a sus colaboradores?

White mencionó durante la conversación a integrantes de su círculo de trabajo para explicar por qué considera importante seleccionar y conservar a determinadas personas.

Entre ellos habló de Craig Borsari, responsable de producción, y Hunter Campbell, uno de los principales ejecutivos de UFC. También relató que durante las transmisiones mantiene una vía directa de comunicación con producción para hacer observaciones mientras los eventos están ocurriendo.

Su argumento es que un director ejecutivo no debe limitarse a definir una estrategia desde fuera de la operación.

En su caso, considera necesario conocer los detalles, permitir que especialistas tomen decisiones y, al mismo tiempo, mantenerse disponible para intervenir.

¿Qué dijo Dana White sobre los empleados durante la pandemia?

White también utilizó la pandemia de Covid-19 como ejemplo de su relación con los trabajadores de UFC.

Según su relato, cuando comenzaron las restricciones reunió a su personal y les indicó que quienes no se sintieran seguros podían quedarse en casa.

Aseguró que realizaba llamadas periódicas con trabajadores y que la empresa trató de ayudarlos con necesidades básicas durante aquel periodo.

White presentó esta experiencia para cuestionar la idea de que una compañía debe mantener una relación exclusivamente transaccional con sus empleados.

Como director ejecutivo, su trabajo consiste en cuidar de estas personas y encontrar la manera de generar ingresos”.

Estas afirmaciones corresponden al relato del propio White durante el podcast y no todas cuentan con documentación independiente presentada en la entrevista.

¿Cuánto vale realmente UFC?

Uno de los puntos de la conversación que necesita contexto es la valoración que White atribuyó a la compañía.

El ejecutivo sostuvo que UFC podría valer 50,000 millones de dólares, pero esa cantidad no corresponde a una venta anunciada ni a una valoración financiera independiente presentada públicamente durante la entrevista.

White construyó su comparación tomando como referencia el valor de franquicias deportivas como Los Angeles Lakers.

La NBA aprobó en 2025 la venta de la participación mayoritaria de los Lakers a Mark Walter en una operación que valoró a la franquicia en aproximadamente 10,000 millones de dólares, según Reuters.

Por ello, los 50,000 millones mencionados por White deben entenderse como su propia estimación de lo que considera que vale UFC.

¿Cuánto vale el acuerdo entre UFC y Paramount?

Aquí sí existe una cifra oficial.

Paramount y TKO Group Holdings, empresa matriz de UFC, anunciaron en agosto de 2025 un contrato de derechos de transmisión en Estados Unidos por siete años, vigente desde 2026.

El acuerdo establece un valor promedio anual de 1,100 millones de dólares, lo que equivale aproximadamente a 7,700 millones de dólares durante la vigencia del contrato.

El convenio incluye:

13 eventos numerados de UFC cada año.

30 eventos Fight Night.

Transmisión de todos los eventos mediante Paramount+ en Estados Unidos.

Algunas funciones también disponibles en CBS.

Eliminación del modelo tradicional de pago por evento para los suscriptores estadounidenses de Paramount+.

Reuters también reportó el valor total del convenio en aproximadamente 7,700 millones de dólares.

Posteriormente, Paramount y UFC extendieron su relación a otros mercados, incluida Latinoamérica y Australia.

¿Dana White realmente dijo que UFC compite con la NFL y la NBA?

Sí, aunque nuevamente se trata de su evaluación sobre la posición de la empresa.

White ha señalado que considera que UFC ya compite por atención, derechos audiovisuales y audiencias con las cuatro grandes ligas deportivas estadounidenses:

NFL.

NBA.

Major League Baseball.

NHL.

En declaraciones publicadas por la propia UFC en 2026, relacionó esa afirmación con el contrato de 7,700 millones de dólares firmado con Paramount.

Su meta declarada es aumentar el valor que UFC genera para Paramount durante los siete años del contrato y buscar un acuerdo todavía mayor cuando llegue la siguiente negociación.

Es una expectativa empresarial de White, no un contrato futuro confirmado.

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