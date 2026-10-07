Peso mexicano le gana terreno al dólar y así cotiza el tipo de cambio este miércoles 7 de octubre

Este miércoles el peso mexicano acumula ganancias frente al dólar por tercer día y el tipo de cambio baja de 18 pesos. Consulta el tipo de cambio en los principales bancos de México.

MÉXICO.- El precio del dólar hoy, miércoles 7 de octubre de 2026, se ubica en 17.96 pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio publicado por el Banco de México (Banxico). Durante las primeras horas del día, el promedio entre instituciones bancarias ronda los 18.03 pesos por dólar, aunque la cotización puede modificarse conforme avance la sesión por los movimientos del mercado cambiario.

El peso mexicano mantiene su recuperación frente al dólar y suma tres días consecutivos de apreciación, después de varias semanas de presión que llevaron al tipo de cambio hasta los 18.43 pesos por dólar. El martes 6 de octubre, Banxico registró un cierre de 17.9725 pesos por dólar, con un avance de la moneda mexicana frente a la divisa estadounidense.

En el panorama internacional, el índice dólar avanzaba alrededor de 0.4%, lo que ejercía presión sobre materias primas cotizadas en la moneda estadounidense, como el oro y el cobre. Según Reuters, los mercados consideran poco probable un aumento de tasas de la Reserva Federal en octubre, aunque mantienen la expectativa de nuevos ajustes posteriores, mientras declaraciones de funcionarios de la Fed mantienen la atención sobre la inflación y el rumbo de la política monetaria de Estados Unidos.

Te puede interesar: El petróleo vuelve a fluir por Ormuz hasta recuperar 81% del nivel previo a la guerra mientras Arabia Saudí reactiva su oleoducto hacia el mar Rojo, una combinación que aumenta la oferta disponible y presiona al Brent por debajo de 100 dólares

¿Cuál es el tipo de cambio promedio hoy?

Foto: Border Zoom

El tipo de cambio promedio del dólar en ventanilla este miércoles es el siguiente:

1 dólar = 17.94 pesos mexicanos

Compra: 17.64

17.64 Venta: 18.23

Te puede interesar: México podría mirar hacia los BRICS mientras Claudia Sheinbaum prepara su primera visita a China en medio de la revisión del T-MEC, un escenario que abre el debate sobre qué beneficios tendría una eventual integración al grupo frente a las ventajas comerciales que mantiene con Estados Unidos y Canadá

Tipo de cambio hoy en los principales bancos de México

Durante este día, las instituciones financieras reportan los siguientes precios del dólar en México:

Afirme

Compra: 17.00

Venta: 18.60

Banco Azteca

Compra: 17.10

Venta: 18.49

Imagen de archivo. Un tablero que muestra los tipos de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense se muestra afuera de una casa de cambio, en Ciudad de México, México. 4 de marzo de 2025. | Crédito: REUTERS/Raquel Cunha (Raquel Cunha/REUTERS)

Banorte

Compra: 16.75

Venta: 18.35

BBVA

Compra: 17.12

Venta: 18.26

Banamex

Compra: 17.38

Venta: 18.43

Diario Oficial de la Federación (DOF)

17.96

Te puede interesar: ¿Qué factores hacen que se fortalezca el peso mexicano frente al dólar?