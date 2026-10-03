Imanol Rodríguez consigue su segunda victoria en UFC

Imanol Rodríguez consiguió su segunda victoria en UFC y lo hizo por nocaut en el primer asalto l Foto: Cortesía

El peleador de Ensenada, Imanol Rodríguez elevó su invicto profesional a 8-0 y ganó su segunda pelea en UFC.

Impacto inmediato.

Imanol Rodríguez consiguió su segunda victoria en UFC y lo hizo por nocaut en el primer asalto (3:11) ante el tejano Alden Coria en las preliminares del evento numerado 332 en el Delta Center de Salt Lake City, Utah.

El ‘Himan’ (8-0 Pro; 2-0 UFC) empezó con un bravo striking, donde dejó en claro por qué también tiene licencia profesional de boxeo y puso a distancia a Coria (13-4 Pro; 3-1 en UFC), quien es compañero de gimnasio del campeón de la división Mosca, Joshua Van.

Cuando demostró que sus puños son rápidos y peligrosos, se aproximó a Coria, mientras este retrocedía y lo sorprendió con una patada al estómago que lo dobló y lo hizo caer al piso. El de Ensenada lo finiquitó con martillazos en el rostro antes de la detención.

“Contento, lo vengo diciendo desde hace mucho, voy a ser el #1 de la división, van a tener que creerlo, quien no quiera, se va a subir al barco”, dijo en la entrevista post pelea sobre su futuro en las 125 libras.

Imanol Rodriguez showing love to his coach DC ❤️



"Daniel Cormier, you are the best person in the world."



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Rodríguez, tiene un diverso equipo de trabajo y uno de sus entrenadores el Salón de la Fama de UFC, Daniel Cormier ‘DC’, “Eres la mejor persona del mundo, gracias por el apoyo”, le dijo al comentarista, quien estaba en la mesa de transmisión detrás de la jaula,

El mexicano busca ingresar en un futuro no tan lejano al ranking de la división Mosca y ganar una oportunidad por mejores peleas. Dejó un mensaje a Van sobre su compañero de gimnasio: “Ya le pegué a tu amigo, voy en camino por ti