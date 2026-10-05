Último partido de Lionel Messi: A qué hora y dónde ver Argentina vs Benín en México

Lionel Messi tendrá una última noche con la camiseta de la Selección Argentina. El capitán de la Albiceleste se despedirá este martes 6 de octubre de 2026 frente a Benín, en un partido amistoso preparado especialmente para cerrar su carrera internacional ante el público argentino. (Foto: Especial GH)

Lionel Messi jugará su último partido con Argentina ante Benín en el Estadio Monumental; te decimos a qué hora comienza en México y dónde verlo EN VIVO.

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina llegará a su capítulo final este martes. Después de más de dos décadas vistiendo la camiseta albiceleste, el astro argentino disputará su partido de despedida ante Benín, en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

El encuentro fue organizado como una jornada especial alrededor del futbolista de 39 años, quien anunció su retiro internacional el pasado 31 de agosto, semanas después de que Argentina perdiera 1-0 ante España la Final del Mundial 2026.

La Asociación del Futbol Argentino confirmó oficialmente que Argentina vs Benín comenzará a las 20:00 horas de Buenos Aires, mientras que en territorio mexicano podrá verse a través de ViX.

¿Cuándo es el último partido de Lionel Messi con Argentina?

La despedida de Lionel Messi será el martes 6 de octubre de 2026, cuando Argentina enfrente a Benín en un amistoso internacional.

El escenario elegido será el Estadio Monumental de Buenos Aires, donde la AFA prepara una jornada dedicada al capitán bajo el concepto de “El último tango”. También se organizó el Fan Fest “Gracias, Leo”, con actividades especiales alrededor del encuentro.

Partido: Argentina vs Benín

Argentina vs Benín Fecha: Martes 6 de octubre de 2026

Martes 6 de octubre de 2026 Estadio: Monumental, Buenos Aires

Monumental, Buenos Aires Competencia: Amistoso internacional

¿A qué hora juega Argentina vs Benín en México?

El encuentro comenzará oficialmente a las 20:00 horas de Argentina.

Estos son los horarios para seguir el último partido de Lionel Messi desde las distintas zonas de México:

Noroeste: 4:00 PM

4:00 PM Pacífico: 4:00 PM

4:00 PM Centro de México: 5:00 PM

5:00 PM Sureste: 6:00 PM

Por lo tanto, en Sonora y Baja California el partido comenzará a las 4:00 de la tarde.

¿Dónde ver Argentina vs Benín EN VIVO en México?

La transmisión confirmada para México será mediante ViX, plataforma que tendrá el encuentro en vivo. TelevisaUnivision anunció que los partidos de Argentina durante esta ventana internacional estarán disponibles en su servicio de streaming, culminando con la despedida de Messi ante Benín.

TV abierta: No disponible

No disponible TV de paga: No disponible

No disponible Streaming: ViX Premium

YouTube: No disponible

La página del propio ViX tiene listado Argentina vs Benín dentro de su programación deportiva y marca el encuentro como contenido Premium.

¿Argentina vs Benín se podrá ver gratis en México?

Hasta ahora, no se ha anunciado una transmisión gratuita en televisión abierta para México.

La opción confirmada es ViX, y el encuentro aparece dentro del contenido que requiere acceso Premium, por lo que los aficionados necesitarán una suscripción para verlo mediante streaming.

Esto podría actualizarse en las horas previas al partido en caso de que TelevisaUnivision anuncie alguna señal adicional.

¿Por qué será el último partido de Lionel Messi con Argentina?

Messi anunció el 31 de agosto de 2026 su retiro de la Selección Argentina después de una carrera internacional que comenzó en 2005.

La decisión llegó después del Mundial 2026, en el que condujo nuevamente a Argentina hasta la final, aunque la Albiceleste perdió 1-0 ante España.

El futbolista explicó entonces que consideraba que había llegado el momento de dejar espacio a una nueva generación. Su salida, sin embargo, no se produciría sin una despedida formal: Argentina programó el encuentro contra Benín para que su capitán pudiera decir adiós dentro de la cancha y frente al público argentino.

¿Lionel Messi jugará contra Benín?

Sí. Messi fue convocado especialmente para disputar este partido de despedida y ya se incorporó a la concentración de la Selección Argentina de cara al compromiso del martes.

El encuentro ante Benín será diferente a los compromisos anteriores de esta Fecha FIFA, ya que toda la jornada estará construida alrededor del adiós del número 10.

¿Dónde se jugará el último partido de Messi?

La despedida será en el Estadio Monumental, casa de River Plate y uno de los escenarios más importantes en la carrera internacional del argentino.

Messi registra allí 19 goles en 28 partidos con Argentina y nunca perdió vistiendo la camiseta albiceleste en ese estadio: suma 22 victorias y seis empates.

Será, por tanto, un cierre cargado de simbolismo: el recinto donde tantas veces celebró con Argentina será también el lugar donde bajará el telón de su carrera internacional.

¿Cuántos partidos y goles tiene Lionel Messi con Argentina?

Antes de su despedida, Lionel Messi acumula 207 partidos y 125 goles con la Selección Argentina, siendo el futbolista con más encuentros y anotaciones en la historia de la Albiceleste.

Además, su palmarés internacional incluye la Copa del Mundo de Qatar 2022 y las Copas América de 2021 y 2024, además de haber disputado las finales de los Mundiales de 2014 y 2026.

El martes no habrá puntos ni un campeonato en disputa. Para Argentina y para Messi, habrá algo bastante más difícil de repetir: la última vez que el número 10 salga a la cancha con la camiseta albiceleste.