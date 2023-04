Primero fue el INE, luego el Tribunal Electoral y ahora es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) lo que ha unido a organizaciones ciudadanas, activistas y especialistas para defender su operación.

Ante la omisión de los senadores para designar a los tres comisionados faltantes se ha desatado una nueva confrontación política que deja posiciones claras.

Más allá del audio que circuló en el que presuntamente el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, explica a senadores de Morena su plan para dejar inoperante al Instituto, fue el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo ayer que no importa si se hacen o no los nombramientos porque finalmente el “INAI no sirve para nada”.

El sonorense Francisco Ciscomani Freaner, como consejero ciudadano del INAI, explica que la reforma para la transparencia llegó a México hace 20 años para quedarse y ha demostrado su importancia porque se pueden destapar grandes redes de corrupción, afectaciones a los derechos humanos, maltrato a migrantes, obras inconclusas, desvío de recursos y más. Es un derecho de todos los mexicanos, dice, que no puede quedar sujeto al capricho de uno o varios senadores, ni a la mayoría.

Los defensores del INAI ejemplifican que sin su operación no se hubieran conocido casos de corrupción como la Casa Blanca y la Estafa Maestra o Segalmex.

Hay una gran activación ciudadana que parece estar rebasando a los partidos políticos por los logros que han tenido para luchar por los órganos que, destacan, tienen función de contrapesos en un sistema democrático y de libertades.

El freno al fentanilo que pretenden los gobiernos de México y Estados Unidos más que un discurso político se espera que se convierta en acciones reales para disminuir el tráfico y consumo de esta droga.

Hay acuerdos bilaterales para sellar la frontera, dar seguimiento constante a los operativos y otros compromisos que aceptaron el jueves pasado ambos gobiernos en la Casa Blanca en un encuentro en el que estuvieron el canciller Marcelo Ebrard y los miembros del gabinete de seguridad como la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; mientras que por Estados Unidos participaron Liz Sherwood, asesora de Seguridad Interna del presidente Biden, y el fiscal Merrick Garland, entre otros.

Hay preocupación porque sólo en Estados Unidos se estima que más de 100 mil personas han muerto a causa de esta droga.

En México se ha informado de casos de adicciones en Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Sonora, entidades que también serían parte de la ruta de trasiego por los decomisos que se han presentado.

Justo al día siguiente de los acuerdos entre los dos países, el Departamento de Justicia estadounidense dio a conocer cargos ayer que enfocará sus acciones contra los miembros del cártel de Sinaloa acusados del tráfico de fentanilo.

Un caso que traspasó la frontera sonorense fue la mutilación de mantarrayas en Huatabampo presuntamente ordenada por funcionarios municipales que ya fueron citados a declarar ante la Fiscalía General de la República.

Quien fungía como directora de Ecología, Elizabeth Guerrero, fue removida de su cargo al conocerse que previo a la Semana Santa se instruyó el corte de aguijones de las mantarrayas con el argumento de “proteger a los turistas”.

Será el delegado de la FGR, Francisco Sergio Méndez, a quien le tocará revisar este proceso que ha indignado a nivel nacional a la población y la comunidad ambientalista.