Zuckermann prevé siga violencia en el 2022

Tijuna BC.- El tema de seguridad dejó de ser una variable para convertirse en una constante en el País, asegura Leo Zuckermann.

En tres días en México se comenten el mismo numero de homicidios que en todo un año en España"

Ejemplifica el reconocido analista político y colaborador de esta Casa Editorial.

Luego de su participación en la pasada reunión de Canacintra Tijuana, en donde habló sobre las perspectivas económicas y políticas del país para 2022, Zuckermann ofreció una entrevista a GRUPO HEALY.

El también conductor del programa La Hora de Opinar abordó temas como la reforma energética y sus posibles afectaciones a la economía del País y de la consulta programada para abril de 2022 sobre la revocación de mandato del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

¿CÓMO VE EL PANORAMA POLÍTICO PARA EL 2022?

Desde el punto de vista político creo que el gran tema el 2022 va a ser la revocación de mandato el próximo 27 de marzo, si se reúne las firmas, el 3% de la lista nominal, pues habrá esta consulta popular para ver si se va o se queda el presidente. En ese sentido te diría que el primer trimestre del año que entra vamos a estar concentrados en este tema de pues la campaña del presidente que ya sabemos que eso es lo que le gusta. En ese sentido me parece que va a ser un ejercicio interesante de ver como se mueve políticamente ese asunto.

MENCIONAS QUE EL PRESIDENTE TIENE CUATRO GRANDES PISTAS: CLAUDIA SHEINBAUM, CONTENER A MARCELO EBRARD Y AL SENADOR MONREAL, ACABAR CON EL PAN Y CREAR EL PRIMOR. ¿CÓMO LLEGAS A ESTA CONCLUSIÓN?

Llegue a esta conclusión de las cuatro grandes pistas después de ver lo que estaba pasando en el ambiente político, y en particular con el presidente. Y me quedó claro que por ahí va el asunto. Que el primero es lograr que Claudia Sheinbaum sea la candidata de Morena y, si se puede, presidenta de México. La segunda es que hacer con los otros que quieren ser candidatos también de Morena, en particular Ebrard y Monreal. La tercera, el presidente ve claramente como el rival a vencer en el 2024 al PAN y entonces no dejar crecer al PAN ni a nadie que pueda ser el candidato del PAN, Y la cuarta, pues atraer al PRI hacia Morena, para romper la alianza del PRI con el PAN.

Llegué a esta conclusión luego de ver lo que declara el presidente, de cómo actúa. Me parece que por ahí esas cuatro pistas hay que seguirles la pista.

Gobernar consiste en tomar decisiones sobre qué problemas vas a atender y cuales no. El gobierno federal y AMLO han tomado la decisión de que el tema de seguridad no es su prioridad, pero no pueden terminar de zafarse del tema. ¿Cómo ves el tema de seguridad para 2022?

Desgraciadamente el tema de seguridad ya no es una variable, sino que se volvió una constante. Ya nos acostumbramos a esta violencia homicida. En tres días en México se comenten el mismo numero de homicidios que en todo un año en España. Aquí el problema es que ya nos acostumbramos al tema de la violencia. Incluso, yo te diría que hay un agotamiento social del tema de la violencia. La gente ya no quiere escuchar. A mí me pasa que en el programa, cuando empezamos a hablar de la inseguridad, de la violencia, vemos como un rechazo de la gente a ese tema. Pero eso no quiere decir que ya se haya resuelto el problema. El problema sigue allí presente. Y por desgracia, rumbo al 2022 yo lo que creo es que vamos a seguir con más de lo mismo, qué es muy malo.

¿QUÉ IMPLICACIONES VES EN LA REFORMA ENERGÉTICA?

Si no se aprueba la reforma, será una buena noticia porque desde el punto de vista económico a mí me parece que las consecuencias de la aprobación de esta reforma serían tremendas. No solamente para la industria eléctrica sino para todas las demás industrias y servicios que dependen de manera crítica del tema eléctrico. Si se aprueba esta reforma tal como la propuso el presidente, creo que vamos a ver cómo esto afecta el crecimiento económico, sobre todo en los estados como Baja California, que dependen tanto del tema eléctrico.

LA SECRETARIA DE ENERGÍA ANUNCIA QUE VAN POR UNA PARAESTATAL PARA ADMINISTRAR EL LITIO. HAY LITIO EN BC, HAY YACIMIENTOS. ES DECIR, EL PRESIDENTE QUIERE MÁS ESTADO. ¿ES NECESARIO MÁS ESTADO PARA SACAR ADELANTE LA 4T?

Para la 4T es parte del proyecto tener mayor presencia del estado. Pero fíjate, en el tema del litio, el modelo que están escogiendo es efectivamente de una paraestatal que sea la que explore y explote el litio. Un poco como lo que hace Pemex con el petróleo. Pero yo sí creo que el litio puede dejar grandes beneficios al Estado mexicano. Tu puedes sacar el litio y venderlo como una empresa del Estado. Y si lo logran sacar le pones una alta regalía, que como se ha hecho en la industria petrolera. No necesariamente tiene que ser el Estado el que ponga la empresa para sacar el litio, sino que pude ser más rentable que lo haga un privado y le pones una regalía alta a la extracción de ese mineral.