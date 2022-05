VIDEO: Se disculpa estudiante por broma de explotar la 'prepa' Lázaro Cárdenas en Tijuana

Tijuana, BC.- El estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas se disculpó con la comunidad escolar por la broma de hacer explotar la institución, lo cual compartió en un video que difundió en las redes sociales.

Reconoció que el 'chiste' salió de control, mismo que el viernes pasado desató la preocupación de padres de familia y provocó la movilización de las autoridades escolares y de seguridad para atender la situación.

Desmintió que haya traído consigo explosivos o que hubiera en su hogar.

"Actualmente atravieso demasiadas situaciones que afectan a mi comportamiento y al manejo de mis emociones, por eso mismo necesito dar una disculpa, no solo al plantel, no solo a los que trabajan ahí si no a toda Tijuana por mis acciones", declaró el alumno de 15 años en un video.

Así mismo, descartó ser violento.

Video: Cortesía