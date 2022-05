FGE atiende con inmediatez actos que atenten contra la integridad de estudiantes en Baja California

Tijuana, B.C.- En relación al hecho ocurrido este 27 de mayo 2022, en las instalaciones de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas de Tijuana, por amenaza de bomba, de inmediato se activó la coordinación entre distintas instancias de seguridad y procuración de justicia en Baja California.



La Fiscalía General del Estado, informa que, de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, en base a las actuaciones coordinadas y con prontitud por parte del primer respondiente, se hacen cargo del caso.

Luego de agotar actos de investigación inicial se determinó que no hay riesgo real o inminente para la comunidad estudiantil ya que, mediante la colaboración de los padres y directivos del centro educativo, se estableció que no existen tales artefactos explosivos, no obstante, se invita a hacer responsable de las redes sociales y plataformas digitales a la comunidad.



La Fiscalía General del Estado no baja la guardia en materia de investigación y procuración de justicia, y no permite que el delito, en cualquiera de sus modalidades, quede impune.