Urge eliminar violencia hacia la mujer

Tijuana, B.C. – Defensoras de mujeres y barra de abogados también exigieron justicia por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, ocurrido la noche del domingo pasado en Tijuana.

Lamentaron que esta tragedia sea el reflejo de la percepción de inseguridad para la población, especialmente para las mujeres que alzan la voz por los menos desfavorecidos.

Karla Soto, instructora certificada de defensa personal, consideró que la violencia hacia la mujer ocurre porque es considera como algo 'normal' por la sociedad sin importar las consecuencias físicas y sicológicas.

Ante ese escenario dijo que algunas mujeres sobrevivientes del maltrato u otras que buscan evitar esa problemática optan por aprender defensa personal para saber responder en caso de sentirse agredidas.

Soto comentó que también buscan apoyo de las autoridades, pero desconfían porque desestiman las denuncias que presentan para acusar a sus agresores.

Eso me parece grave y delicado hacia el gremio de ustedes y hacia una mujer por alzar la voz. Estoy muy cerca de casos de todo tipo que les suceden a las mujeres. Muchas de nosotras no denunciamos porque no pasa nada, creo que debe cambiar eso. Hemos avanzado de muchas maneras, nuevas leyes, pero también es necesario la educación y asesorarnos de hacia dónde podemos ir por ayuda", opinó la instructora.