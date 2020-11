Arrancan elecciones históricas en San Diego

Los cuatro días para poder votar físicamente iniciaron en California; y en San Diego instalaron 235 'súper casillas', que sustituyeron a las mil casillas regulares de cada elección.

"No habrá multas para quien no use cubrebocas": Gobierno Federal

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, informó que por parte de gobierno federal no considera apropiado hacer obligatorio el uso del cubrebocas y mucho menos imponer acciones coercitivas para que la población lo adopte como una medida preventiva de Covid-19. Respetando los derechos humanos de la sociedad, por lo que llamó a no ejercer la coerción.

Mítines de Trump provocan más de 30 mil casos de Covid-19, Stanford

Los investigadores observaron 18 mítines de Trump celebrados entre el 20 de junio y el 22 de septiembre y analizaron los datos de Covid-19 las semanas posteriores a cada evento.

Medios indicaron que la portavoz de la campaña de Trump, Courtney Parella, dijo: “Los estadounidenses tienen derecho a reunirse en virtud de la Primera Enmienda para escuchar al presidente de los Estados Unidos”.