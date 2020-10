"No habrá multas para quien no use cubrebocas": Gobierno Federal

CIUDAD DE MÉXICO- El gobierno federal no considera apropiado hacer obligatorio el uso del cubrebocas y mucho menos imponer acciones coercitivas para que la población lo adopte como una medida preventiva de Covid-19; sin embargo, las entidades federativas cuentan con la capacidad legal de establecer este tipo de medidas, afirmó Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

En Oaxaca se ha retomado la idea de imponer multas a quien no use cubrebocas, en otros estados también han establecido medidas de sanción a quien no lo porte, no está en la capacidad legal del gobierno federal inhibir estas acciones, las entidades federativas pueden tener competencia al respecto para establecer dichas medidas, pero el gobierno mexicano tiene un postura clara al respecto y consideramos que no es apropiado, no es útil y puede ser inconveniente", dijo.