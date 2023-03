Toros de Tijuana tendrá preparación de primera

TIJUANA, BC.-Toros de Tijuana cumplirá con trece juegos de preparación, once de ellos como parte de la segunda edición del Torneo Interliga 2023 que se desarrollará en Ciudad de México y Puebla.

El conjunto fronterizo iniciará su puesta a punto el 13 de marzo con el inicio del Early Camp en el estadio Chevron y siete días después se cumplirá la convocatoria para todo el plantel a la fase formal de pretemporada.

Peloteros y cuerpo técnico se mantendrán trabajando hasta cerrar el mes de marzo y viajarán a Ciudad de México el sábado 1 de abril donde arrancarán sus juegos de preparación.

Isaac Rodríguez.

Primer partido contra Guerreros de Oaxaca

El primer careo está pactado para el domingo 2 de abril contra Guerreros de Oaxaca en el estadio Alfredo Harp Helú, sin embargo, este encuentro no forma parte del Torneo Interliga.

El evento en el que participarán Toros de Tijuana, Diablos Rojos del México, Guerreros de Oaxaca, El Águila de Veracruz y Pericos de Puebla se pondrá en marcha el lunes 3 de abril y concluirá el lunes 17 de abril en los estadios Alfredo Harp Helú de Ciudad de México y Hermanos Serdán de Puebla con once juegos para los dirigidos por Homar Rojas.

Cabe destacar que el evento organizado de pretemporada será abierto al público en ambos parques.

Manny Barreda. Fotos: Cortesía

Duelo contra Diablos Rojos del México

El plantel tijuanense descansará el 18 de abril y al día siguiente cerrará su preparación con un duelo contra Diablos Rojos del México que no forma parte del Torneo Interliga.

Toros de Tijuana volará el jueves 20 de marzo de Ciudad de México a Veracruz para inaugurar la temporada contra El Águila en el estadio Deportivo Universitario Beto Ávila el viernes 21 de abril.

En 2022 la novena astada tuvo marca de siete juegos ganados y cuatro perdidos en su participación en la que fue la edición inaugural de este evento.

Torneo Interliga

Fecha Juego Estadio (horario)

3 abril Diablos vs. Toros Harp Helú (19:00)

4 abril Toros vs. Guerreros Harp Helú (14:00)

5 abril El Águila vs. Toros Hnos. Serdán (19:00)

8 abril Guerreros vs. Toros Hnos. Serdán (19:00)

9 abril Toros vs. El Águila Hnos. Serdán (19:00)

10 abril Toros vs. Pericos Hnos. Serdán (19:00

11 abril Pericos vs. Tijuana Hnos. Serdán (19:00)

14 abril Toros vs. Guerreros Harp Helú (19:00)

15 abril Toros vs. Diablos Harp Helú (16:00)

16 abril El Águila vs. Toros Harp Helú (14:00)

17 abril Diablos vs. Toros Harp Helú (19:00)