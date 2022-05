Toman mujeres la seguridad 'en sus manos'

Tijuana, BC.- La violencia e inseguridad en Baja California han provocado que las mujeres cambien sus hábitos e inviertan en su propia protección para disminuir los riesgos de ser víctima de esos delitos.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urabana (Ensu) 2022 del Inegi, las zonas de mayor inseguridad para las mujeres en la ciudad son al momento de utilizar cajeros automáticos, al transitar en las calles y al usar el transporte público.

El estudio agrega que los temores de acudir a estos sitios han incrementado en el presente año en comparación con 2021.

En el caso de la utilización de cajeros automáticos, agregó, pasó de 85 a 89% de un año a otro, mientras que el temor de transitar por las calles aumentó de 80 a 84%.

Para el caso de usar el transporte público, de las mujeres encuestadas en el estudio realizado por el Inegi, la sensación de inseguridad pasó de 79 a 82% entre 2021 al presente año.

Esta situación, agrega la encuesta, ha provocado que las personas del sexo femenino cambien sus rutinas, como es evitar llevar cosas de valor o caminar de noche en los alrededores de su vivienda.

Los puntos naranja

Para atender la problemática el Instituto Municipal de la Mujer instaló 328 Puntos Naranjas en Tijuana que funcionan como una caseta de seguridad dentro de los establecimientos para que las mujeres se resguarden en caso de ser acosadas, perseguidas en las calles o escapar de su hogar por maltrato.

La mayoría de los puntos están distribuidos en la Delegación Zona Centro, considerada una de las zonas con altos índices de violencia de acuerdo a las autoridades policíacas.

Sin embargo, María Guadalupe León Chimán, coordinadora de los Puntos Naranjas, admitió que el programa no ha sido exitoso debido a la falta de difusión y conocimiento entre la población, ya que entre marzo y abril ninguno se activó.

“No están siendo usados porque no se conocen. Esta estrategia surgió a finales de 2018, principios de 2019, sin embargo, al día de hoy 2022, la mayoría de la comunidad no sabe del uso ni de la estrategia del Punto Naranja.

“Estamos trabajando, estamos intentando posicionar el programa en escuelas, espacios gubernamentales, espacios públicos, para que se dé a conocer y que lo utilicen”, declaró. León Chimán relevó que otra de las complicaciones para que utilicen los Puntos Naranjas es que las mujeres deben contar con un celular moderno que les permita descargar la aplicación y contar con saldo para consultar las ubicaciones.

Asimismo, los establecimientos grandes funcionan las 24 horas para ayudar a las mujeres; mientras que los pequeños atienden dependiendo de su jornada laboral.

La coordinadora explicó que los Puntos Naranjas están canalizados a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, misma que deben enviar máximo en 10 minutos a los policías a donde las mujeres requieran auxilio.

Las víctimas

Al igual que otras mujeres, Sofía, quien vive en Zona Río, desconoce los puntos naranjas, pero no confiaría en ellos por temor a que los dueños de los establecimientos estén coludidos con los delincuentes.

Prefiere juntarse con un grupo de amigas para salir a caminar a las calles o recoger a sus hijos a las escuelas; mientras que al caer la tarde, opta por quedarse en casa, ya que ha sido testigo de que otras mujeres han sido asaltadas.

“Ya no salimos con tranquilidad, siempre estamos al pendiente de quienes vienen atrás o enfrente. Traemos silbato, o gas pimienta, pero nunca estamos tranquilas”, expresó Sofía. Por ello, las mujeres optaron por aprender defensa personal después de haber sido violentadas y quedar con traumas que las hacía sentirse inseguras en las calles o sitios públicos.

Defensa personal

Laura Ponce estuvo a punto de ser abusada sexualmente en un cerro de Tijuana cuando paseaba a sus perros, pero supo defenderse al ataque. A pesar de que es profesional en artes marciales, consideró que la ciudad es insegura para las mujeres, porque siempre deben estar alertas.

Una de sus estrategias es utilizar la Yawara, un dispositivo muy parecido a un pequeño tronco de madera, con el cual la víctima puede someter a su agresor al golpearlo en el cuello u otra parte del cuerpo.

Laura explicó que esta técnica debe ser acompañada con la rapidez y reacción de la víctima para que alcance a zafarse de la situación en riesgo.

Valeria Pérez, sobreviviente de un asalto con pistola, destacó que el practicar artes marciales le permitió empoderarse y brindarle seguridad a su hijo en las calles.

Comentó que aunque sabe reaccionar a los ataques, prefiere estar más alerta de su alrededor y evitar las zonas de peligro.

Legítima defensa

Josué Valencia, instructor de desarme Krav Maga en Reyes Gym, aseguró que el utilizar las artes marciales como defensa personal no es un crimen porque se trata de legítima defensa.

“Podría tipificarse como legítima defensa, porque para empezar no están usando ningún tipo de arma blanca, ni estamos usando ningún arma punzante, punzo cortante, no estamos romantizando el uso de dispositivos de autodefensa”, enfatizó.

Fernando Sánchez Flores, oficial de la Policía Municipal de Tijuana e instructor del Instituto de Capacitación y Adiestramiento, coincidió en que las mujeres y hombres que actúan en defensa personal no incurren en ningún delito, pero les aconsejó en que es mejor huir de la zona de peligro antes de responder a la agresión.

“Cualquier ciudadano que esté en una situación emergente y su vida se encuentre en peligro real tiene el derecho de defender su vida. Sí se puede, aquí se tiene que acreditar lo que es la legítima defensa para que no tenga una repercusión de otra naturaleza”, explicó.

‘Autoridades no deben desestimar denuncias’

La presidenta Harlene Arriaga Nava, de la Barra de Abogadas Licenciada María Sandoval Zarco, comentó que una de las mayores deficiencias en la atención a las mujeres violentadas es que las autoridades siguen desestimando las denuncias y necesidad de protección, como una orden de restricción.

“No es fácil que se otorgue, por ejemplo, en materia familiar es muy distinto, porque todavía hay mucha resistencia y falta de actualización, de sensibilización, de entender la problemática y el contexto histórico y cultural en el que nos encontramos en una situación de desventaja hombres-mujeres.

Va una víctima y si no está golpeada, si tiene un ingreso económico distinto al agresor, ya se tiene una duda de por qué va a ser agredida”, apuntó. Asimismo, Arriaga Nava comentó que urge la coordinación entre jueces en materia familiar y FGE para que se atiendan las denuncias.

Respecto a las condenas hacia los agresores, dijo que estas deben incluir programas de rehabilitación para erradicar el comportamiento agresivo para que cuando obtenga su libertad respete a las mujeres.

“De nada nos sirve que esté alguien en la cárcel, en una penitenciaría, en la cual tiene comida, tiene donde dormir, independientemente de que las condiciones no son las más favorables a alguien que sale de la cárcel y vuelve a ejercer lo mismo o no se llega a judicializar ese asunto, es decir, no llegan ante el juez y esa persona está suelta, conoce a otra pareja, otra mujer y vuelve a hacer lo mismo”, alertó.