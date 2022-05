Víctima de violación tatúa su cuerpo para cubrir sus heridas emocionales

Gran Bretaña.- Melissa Sloan de 45 años y madre de siete hijos, se hace un tatuaje nuevo cada semana. La residente de Powys, un pueblo al sur de Gales, menciona que este ha sido su mecanismo de defensa para superar, cubriendo con tatuajes, las cicatrices emocionales del tormento que vivió a causa de su hermano.



Melissa fue víctima durante una década de su hermano Gavin, de 46 años, que abusó sexualmente de ella desde que tuvo seis hasta los dieciséis años de edad, cuando Melissa decidió marcharse de su casa.



La semana pasada Gavin Sloan fue finalmente llevado a prisión por una serie de violaciones y agresiones sexuales. No por solo las de Melissa, que por fin pudo obtener justicia luego de tanto tiempo. Gavin abusó y agredió sexualmente a otros niños también.



Melissa mencionó estar complacida que su hermano violador y pedófilo esté tras las rejas, pero que siente enojo porque su queja no haya sido investigada adecuadamente en su momento.



“He sufrido toda mi vida a causa del abuso. Todo mi cuerpo está cubierto de tatuajes y es mi forma de sobrellevar el trauma de mi abuso infantil. (…) Trato de borrar los recuerdos cubriéndome con tatuajes.”

Melissa y Gavin crecieron en Kidderminster con su madre, Doris, y otros dos hermanos. Melissa es un año menor que Gavin.



Ella dijo: “Gavin y yo tenemos la misma madre pero diferentes padres y fuimos criados como hermano y hermana. De pequeños compartimos un baño juntos, como lo hacen los hermanos.

Pero cuando yo tenía seis años y él siete, Gavin me tocó en el baño. Le dije a mi madre, pero ambos éramos niños pequeños y ella lo descartó. Ella realmente no me creyó. Pero continuó y empeoró cuando era adolescente. Gavin y yo compartíamos una habitación, y él aprovechó todas las oportunidades que pudo para manosearme, y trató de obligarme a realizar actos sexuales con él. Hizo un pequeño agujero en la puerta del baño para espiarme. Crecí pensando que era normal. Me dijo que estaba bien porque era mi medio hermano. Traté de luchar contra él, pero era más fuerte y muy agresivo conmigo.

Me llamó nombres sexuales e hizo comentarios inapropiados. Lo vi matar pájaros y animales pequeños y le tenía mucho miedo.

El abuso continuó hasta que Melissa se fue de casa a los 16 años. Ella se escapó y durmió en las calles por un corto periodo de tiempo.

No obstante, Melissa finalmente cambió su vida. Se hizo su primer tatuaje a los 20 años y desde entonces ha cubierto la mayor parte de su cuerpo con diferentes diseños. Actualmente se hace uno o dos tatuajes nuevos a la semana.



Melissa dijo: "Encontré los tatuajes muy terapéuticos; una forma de bloquear el pasado y también el abuso."



Mencionó que volvió a saber de su hermano luego de irse de casa: “Gavin se puso en contacto nuevamente e incluso como adulto los comentarios sugerentes continuaron. Simplemente no parecía darse cuenta de que estaba mal. Cuando tenía 35 años, hice una denuncia a la policía, porque me preocupaba que lo hiciera otra persona.



"Me entrevistaron, pero eso fue todo. No resultó nada y me fui pensando que lo había dejado demasiado tiempo."

Desde entonces, Melissa ha perdido el contacto con su hermano, pero la semana pasada supo de él al leer en un sitio de noticias que Gavin había sido encarcelado por violar y agredir sexualmente a niños.

Gavin Sloan



Su hermano, de 46 años, se declaró culpable en el Tribunal de la Corona de Shrewsbury por la violación de un niño, posesión de imágenes indecentes de niños y agresiones sexuales contra niños.

Luego de registros en su casa, los oficiales descubrieron numerosos videos que contenían imágenes indecentes de niños, incluido un video del propio Sloan agrediendo sexualmente a un niño pequeño. Las imágenes habían sido tomadas entre 2013 y 2021.



El descubrimiento llevó a los oficiales a arrestar y luego acusar a otros dos pedófilos.

El detective inspector Jo Delahay dijo: "Esta investigación ha sido una de las más angustiosas para todos los involucrados y agradecemos la sentencia que se le ha dado a Sloan".

“Es un individuo muy peligroso que se aprovechó de víctimas jóvenes y vulnerables, y es incomprensible que cometa tales crímenes contra niños y jóvenes. Nuestros pensamientos permanecen con las víctimas y sus allegados" comentó el detective.