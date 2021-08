Tijuana requiere más recursos para hacerle frente a la migración: Alcaldesa

Tijuana, BC.- Tijuana requiere recursos económicos por parte de la federación para hacerle frente al tema migratorio debido a que constantemente llegan personas de todas partes del mundo.

Así lo consideró la presidenta municipal, Karla Ruiz Macfarland, al ser cuestionada sobre la posible llegada de más migrantes haitianos y afganos a la ciudad.

Dijo que ha acudido a la Ciudad de México para solicitar recursos en varias ocasiones y no, para atender temas como la vivienda y el alumbrado público.

Atención en temas migratorios

Consideró que en repetidas ocasiones la ciudad para atender a contener los temas migratorios descuida otros.

Creo yo que pasa a veces que nosotros por ayudar para contener muchas cosas descuidamos lo que realmente otras veces tuviéramos que atender porque tenemos que contener ahí”, declaró.

Por lo que insistió que debe de haber mayor apoyo y ayuda de la federación, otros estados e inclusive hasta de otros países con la finalidad de que la ciudad esté un poco más ordenada.

Reveló que a la ciudad llegarán más elementos de la Guardia Nacional durante los próximos días para reforzar los temas de vigilancia.

La próxima administración deberá reforzar Bomberos

En otro tema, Ruiz Macfarland reconoció que existen temas que se deben de atender para la Dirección de Bomberos Tijuana, sin embargo, al ser una gestión muy corta ya no alcanzó a resolver.

Entre ellos requieren una torre alta para que puedan practicar las atenciones de incendios especialmente con el boom que tienen los edificios verticales en la ciudad.

“Ahorita tenemos muchos edificios verticales, deben de tener esa preparación, no me dio tiempo de dejar la torre, quería tanto la torre como el campo de tiro que no tienen los policías, pero sí dejamos mucho equipo”, manifestó.

Contratar más bomberos

Señaló que los regidores de las próximas administraciones deberán hacer las modificaciones necesarias y presupuestales para contratar a más bomberos, especialmente aquellos que se gradúan porque la ciudad los requiere.

“Pasan la academia y después cuando ya se desocupan los puestos de confianza es cuando entran ellos, pero con primeros respondientes no nos debemos de esperar”, expresó.

Aseguró que en su corta gestión hizo algunas compras para los bomberos, todo nuevo y del año para que brinden mejor servicio a la población.