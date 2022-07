Supervisarán a alumnos con credenciales digitales

Tijuana, B.C. – La Secundaria Número 20 Alba Roja dará una credencial especial a sus alumnos, con el propósito de que los padres de familia sepan del comportamiento de sus hijos y acudan a los llamados cuando se les notifique.

La directora del plantel, Alba Catalina Soriano Guevara, explicó que la credencial funcionará desde el 29 de agosto a través de una aplicación digital (APP), en la cual estudiantes registrarán el horario de entrada y salida, avisos, reportes, entre otros datos.

Los padres podrán consultarlos en tiempo real en sus teléfonos celulares, con el propósito de acudir a la escuela en caso de que su hijo cometan alguna falta.

Soriano Guevara destacó que la APP ayudará a corregir malas conductas o situaciones que pongan en peligro a la comunidad escolar.

No todos los papás van a querer la credencial. Algunos desconfían, simplemente no la ven necesaria, no ven la realidad del mundo, es muy constante la violencia, el ataque del más fuerte sobre el más débil”, dijo.