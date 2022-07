Denuncian malos tratos a trabajadores agrícolas con Covid-19

Ensenada, B.C.- A través de una transmisión de Facebook, la Secretaria General del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, estuvo afuera de la empresa agrícola “Los Pinos”, para denunciar supuestos malos tratos a los trabajadores que han resultado contagiados de Covid-19.

Mencionó que desde hace un mes han recibido diversas denuncias de trabajadores de dicha empresa, relacionadas principalmente al tema de salud.

La primera denuncia que quiero sacar a la luz, esta empresa al igual que muchas más traen gente del Sur del país, una familia que venía de Guanajuato, la esposa se enfermó, por dos semanas estuvo incapacitada y los sacaron del campamento El Vergel, propiedad del rancho Los Pinos, porque ella no pudo asistir a trabajar, sin embargo, aunque el esposo siguió trabajando, el encargado del campamento los corrió y se quedaron sin vivienda”, detalló.

Abelina Ramírez mencionó que otros trabajadores han señalado que no han recibido atención médica de manera profesional.

Te puede interesar: Jornaleros exigen inspecciones más rigurosas en San Quintín

“Yo no sé si hay médicos profesionistas o solamente son pasantes, alarman a la gente y si salen positivo no les dan el tratamiento que se necesita, sino que los mandan a comprar el medicamento, eso significa que no tienen acceso a seguridad social, esto es un llamado a las autoridades y los dueños del campamento, que vigilen esto, nosotros lo vamos a llevar a la Secretaría del Trabajo para que se haga una inspección”, expresó.

Los trabajadores son traídos de diferentes partes del país

La Secretaría General del Sindja comentó que dicha empresa exporta su producto a Estados Unidos y gran parte de su plantilla laboral viene de otras partes del país de manera temporal.

“Los esclavizan y los explotan, pero no solamente eso, violentan el derecho a la salud de nuestros paisanos, quiero enviar un mensaje a todas y todos los jornaleros agrícolas, no tengan miedo, juntos vamos a defender los derechos que por ley nos corresponden”, manifestó.

Te puede interesar: Regresan a fosa clandestina en búsqueda de más personas en Ensenada

La líder sindical pidió a los trabajadores que han sufrido un incidente de este tipo o que ha sufrido alguna violación a sus derechos, comunicarse al 616 114 84 67.

“Comuníquense con nosotros y con mucho gusto les vamos a dar acompañamiento y seguimiento a esas denuncias porque no es justo lo que sigue pasando, estamos muy tristes por la situación que está sucediendo en el campamento, da tristeza ver como utilizan a nuestra gente que traen al Sur de la República, nos dijeron que esta semana van a llegar otros tres camiones de nuestra gente y que los traen porque ellos no hablan”, declaró.