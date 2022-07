Jornaleros exigen inspecciones más rigurosas en San Quintín

Ensenada, B.C.- Durante una asamblea del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), manifestaron que continúan las violaciones a los derechos de los trabajadores en los campos de San Quintín, por lo que solicitaron que haya inspecciones más rigurosas.

Lorenzo Rodríguez Jiménez, secretario de organización del Sindja, consideró que es de suma importancia que la Secretaria del Trabajo y Previsión Social continúe realizando inspecciones, ya que sigue habiendo una gran cantidad de denuncias por parte de trabajadores de los diferentes campos agrícolas.

Entregamos una lista de empresas que están violentando los derechos de los trabajadores al Secretario del Trabajo y pedimos algunas acciones que tienen que ver con el protocolo de las mismas inspecciones, ya que consideramos que muchas veces cm los patrones ya saben que va a haber inspección ese día, descansan a los compañeros trabajadores o elijen a unos cuantos que casi nunca levantan la voz”, detalló.

En ese sentido, consideró que es necesario coordinarse bien con la Secretaría del Trabajo para que las inspecciones sean reales y transparentes en las que los jornaleros puedan denunciar alguna irregularidad dentro de los ranchos.

La mayoría incumple

“El titular de inspecciones de la Secretaría del Trabajo argumenta que tienen que notificarles a las empresas por protocolo, y estamos solicitando que también nos informen a nosotros, si van a ir a inspeccionar a tal rancho, como nosotros tenemos afiliados para decirles que estén preparados para recibir la inspección y que tengan un impacto real para los trabajadores”, planteó.

Rodríguez Jiménez mencionó que en San Quintín hay alrededor de 60 empresas y consideró que la mayoría incumple en algún aspecto.

“La mayoría si no es una cosa es otra, difícilmente vamos a encontrar una empresa que por lo menos respete lo establecido en la propia Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, hay empresas que cumplen con seguridad social pero que no les dan las prestaciones o no les pagan las horas extra o los días festivos, o viceversa, y siguen violando los derechos de los trabajadores”, manifestó.