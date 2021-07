Sostiene Montserrat Caballero primera reunión de transición en Ayuntamiento de Tijuana

Tijuana, BC.- La alcaldesa electa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, sostuvo esta mañana la primera reunión de transición con la actual titular del Ayuntamiento, Karla Ruiz Macfarland.

Esta reunión marca la apertura del proceso de cambio de gobierno, con el objetivo de empatar a los equipos técnicos y dar certeza jurídica y transparencia al proceso.

Tanto Caballero como Ruiz Macfarland mostraron apertura y disposición para trabajar de la mejor manera posible para obtener una transición de manera sencilla, que sea adecuada y transparente en pro de los tijuanenses.

Seguirá los principios de la 4T

Montserrat Caballero detalló que su próximo gobierno seguirá los principios de la 4T encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Recalcó también sus intenciones de velar por la clase trabajadora de la ciudad y fungir como un puente entre el sector obrero y el empresarial.

Caballero tomará posesión del cargo el próximo 1 de octubre, convirtiéndose en la primera alcaldesa elegida democráticamente y también la más votada en la historia de la ciudad.