Dirigirá SSPC un elemento de 'la tropa': Montserrat

TIJUANA, B.C.- El próximo titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será un personaje emanado de las fuerzas policíacas, reveló la alcaldesa electa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.

En entrevista con Frontera, la futura presidenta de la ciudad dijo que actualmente se encuentra revisando alrededor de tres perfiles de quien podría ser el sucesor en los temas de seguridad en el municipio.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Tendría que ser un perfil emanado de las fuerzas policíacas porque yo confío en las fuerzas policíacas de Tijuana, confío en mis policías municipales, es un perfil civil y sobre todo para mi es muy importante la experiencia y sobre todo la moral probada”, declaró.

En este último punto, resaltó la importancia de que este personaje no tenga temas pendientes con las autoridades que pudieran “manchar” el trabajo que buscan realizar que es la eliminación de temas de corrupción.

Aunque no quiso revelar los nombres de los candidatos, adelantó que la persona elegida presentará un programa respecto a los trabajos que realizará en materia de seguridad durante los primeros 100 días de gobierno.

¿Cómo se siente luego del triunfo del pasado 6 de junio?

Con una gran responsabilidad en hombres y con muchas ganas de trabajar porque la campaña apenas fue el inicio de todo el trabajo que hay por hacer.

¿Qué siente de que será la primera alcaldesa electa de Tijuana?

Es un orgullo muy grande ser la primera presidenta municipal electa y también ser la primera mujer que llega soltera en cuestión de género, todos los hombres han llegado con esposa, con primera dama, yo llego soltera, lo cual habla de los precedentes para esta nueva política que se vive en todo el país.

Es una gran responsabilidad porque tengo que hacer un buen trabajo para abrirles las puertas a las mujeres que seguramente vendrán después de mí.

¿Regresará al Congreso del Estado para concluir su periodo?

Por el momento no, ya que los temas de la transición son temas muy agobiantes, es un tema muy pesado entonces empezamos a trabajar desde ya, aclarando que todavía no soy la presidenta porque hay ciudadanía que piensa que ya somos entonces el tema de la transición es de mucho trabajo.

¿Cuáles considera que son las principales necesidades para el municipio de Tijuana?

En cuanto a la transición pues primero las formas, tenemos la ventaja de que la presidenta Karla Ruiz Macfarland, quien no la tuvo fácil, ya se prestó a la comunicación, desde siempre, pero tuvo a bien comunicarse con nosotros y decirnos que empezamos la transición de manera conjunta y armoniosa, para que sea una de las transiciones más claras, transparente y sobre todo armoniosas que ha habido.

Ya en materia de municipio sería lo que manejamos siempre, seguridad, infraestructura y economía, pero no podemos echar andar los proyectos si no vemos cómo está realmente, ya con documento en mano como está el municipio en estos momentos.

¿Tiene alguna propuesta para el bacheo?

Traemos un programa de bacheo permanente, sin embargo, lo que sigue para que la ciudadanía no se confunda es hablar claramente del tema de la transición, como quedó ella, que tanto bacheo hizo ella, que tanta infraestructura, porque yo puedo traer un plan, pero si no está acorde a lo que ella me de en la transición pues realmente yo me estaría saltando dos pasos, sin embargo, es un tema para nosotros muy importante la cuestión de infraestructura.

En cuanto a la iluminación sigue siendo una problemática ¿qué plan tiene en ese sentido?

Tenemos nosotros alrededor de 80 o 82 mil luminarias y necesitamos ver de esas cuantas funcionan, que les falta, que les sobra para de ahí partir para ver cómo se van a comprar, como vamos adquirir más o si las va adquirir esta administración, por eso estos tres meses de transición son cruciales porque hacemos un click con lo que hay, con lo que yo traigo.

El tema de la inseguridad sigue siendo uno de los principales pendientes de la autoridad hacia Tijuana ¿Cuál es su plan de acción en esta materia? ¿Quién será el secretario?

En el tema de seguridad lo manejamos desde la campaña, que es una reconciliación con la ciudadanía, dignificación policial y también vigilancia, necesitamos armar esos tres elementos; uno, ciudadanía y policía municipal están peleados, de una forma en donde uno no confía en el otro, entonces necesitamos una reconciliación ciudadana y también necesitamos una reconciliación policial, pero que también se sepa que va haber una vigilancia policial, que no solo te vamos a dignificar policía sino que te vamos a tener vigilando en cuanto a los temas de corrupción y transparencia, por otro lado ya tenemos algunos perfiles, alrededor de dos o tres perfiles para el tema del secretario de seguridad.

Todavía no los quiero mencionar porque sino se desvirtúa lo que es la transición y entonces ya se irían sobre estos personajes, y estos personajes precisamente los tengo trabajando en las estrategias que vamos echar andar a los 100 días de gobierno.

¿Tiene nombres de quiénes formarán parte de su gabinete? ¿Qué tipo de perfiles incluirá?

Necesito gente de experiencia, pero sobre todo de moral probada, para mi es muy importante este tema, que es un tema que nunca se toca, pero para mi es mas importante acreditar la moralidad de mi gabinete antes que sus credenciales universitarias.

Quisiera que hubiera en el tema de gabinete paridad, eso me gustaría, buscaría la paridad y también buscaría temas relacionados con la comunidad LGBT, temas relacionados de inclusión, entonces mi gabinete va ser inclusivo.

¿Qué tantas funcionarias mujeres veremos en su equipo?

Yo esperaría que hubiera paridad, que hubiera la mitad y mitad, sin embargo, si tengo mas mujeres mas capaces que hombres así va ser, si tengo hombres más capaces también así va ser porque no tiene que ser necesariamente un tema de género, sino también de capacidad.

Espero que algunas mujeres me envíen sus currículums porque no he recibido muchos, tengo más de hombres y de mujeres no.

Para mi es muy importante, primero, aleonarme de la gente de Morena, eso es importante para mi, pero también existen perfiles de otros partidos o a partidistas que también pueden participar, eso es importante porque llegamos a un Palacio Municipal sin compromisos, y como no tengo compromisos, mi único compromiso es con la ciudadanía, pues yo quiero brindarles oportunidades a todas las personas que deseen participar y ayudar por Tijuana.

¿Algún nombre que contemple en su gabinete que pueda compartirnos?

Hablando de los temas de inclusión, a mí me gustaría considerar a una mujer de la comunidad transgénero, Regina Cornejo, creo que es un buen perfil y es para dar un ejemplo de lo inclusivo que pudiera ser mi gabinete.

A mi me gustaría -Ver a Regina- precisamente en una secretaría o en alguna dirección relacionada con los temas de la comunidad LGBT.

En la campaña vimos que algunos sectores como transportistas, sindicatos y sobreruedas apoyaron a otro de los candidatos ¿cómo va a acercarse a estos grupos?

Yo desde un principio he manejado que la política ha cambiado, ya no existen los líderes que puedan decir yo traigo 50 taxistas, realmente el ciudadano votó por quien quiso y tomando en consideración que soy la presidenta municipal más votada de la historia de Baja California, los resultados ahí están y por otro lado si me voy acercar a esas personas porque necesito un gobierno integral y si ellos optaron por apoyar a otro personaje estaban en su derecho, eso es la democracia entonces yo como presidenta municipal no gobierno para un solo grupo, incluso para las personas que no votaron por mi.

Apenas estoy abriendo la agenda, para que sepan, mi agenda está abierta, hay personas que a veces sienten pena porque abiertamente apoyaron a otros personajes, sin embargo, esa es la pluralidad, eso es la democracia y yo estoy abierta a recibirlos a todos, a los empresarios, medios de comunicación, transportistas.

Durante su campaña, específicamente en el debate, comentó que la gente de su cabildo no la eligió ¿cómo va a conciliar con ellos? ¿Ya tuvieron algún encuentro?

Llegue el Congreso del Estado conociendo cuatro diputados y fui coordinadora y presidenta de 25, entonces en el Cabildo voy a utilizar la misma formula, la formula de conciliar, la fórmula de integrar, ya tuve acercamientos con ellos y al fin de cuentas todos vamos a pertenecer al municipio, entonces para mi ese tema no es desconocido y tampoco es difícil. Estuvieron todos presentes en la entrega de mi constancia entonces eso a mi me muestra que vamos por un buen camino, celebramos juntos porque al final del día en esa constancia aparecen sus nombres y también hicieron trabajo de campaña, yo reconozco el trabajo de campaña que hicieron y para mi eso me deja muy satisfecha de que vamos hacer un buen trabajo.

¿Cómo es su relación con el gobernador y cómo es con Marina del Pilar?

Excelente, mi relación con el ingeniero Bonilla siempre ha sido buena, tenemos que tomar en cuenta que él formó los precedentes de Morena en el estado, entonces mi relación con él es positiva, muchas de sus iniciativas las avalé porque las consideré positivas para el estado y mi relación sigue siendo positiva.

Por otro lado, la relación que tengo con la gobernadora Marina del Pilar, también es muy buena relación, la invité a mi constancia, entiendo, soy una persona institucional, y entiendo que ella tiene muchísimo más trabajo, es la líder principal de Baja California y yo sigo los pasos de la líder, que la líder marque porque estamos en un gobierno por fortuna del mismo color.

¿Ya habló con la alcaldesa Karla Ruiz Marfarland y cuándo iniciará la transición?

Ella fue una de las primeras personas que me habló para felicitarme y yo también a ella le reconozco que no la tuvo fácil, tuvo una cuestión difícil en su gobierno, pero ha salido adelante, entonces ella y yo planeamos hacer una muy buena transición, porque yo quiero enaltecer el trabajo de ella, si bien es cierto yo soy la primera presidenta municipal votada en Tijuana, ella es la primera presidenta municipal que tocó esa silla, entonces yo se lo reconozco y creo que la historia de Tijuana se lo va reconocer y no me queda más que en la transición darle su lugar.