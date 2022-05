Son 'operativos mochila' permitidos en casos extraordinarios: Cedhbc

Tijuana, BC.- Los ‘Operativo Mochila’ o la revisión de las pertenencias de los estudiantes solo está permitida en casos extraordinarios, de lo contrario, se estaría violando sus derechos.

El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, se refirió a sí a los operativos que en los últimos días se realizaron en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC).

El programa fue propuesto por las Secretarías estatales de Educación y Seguridad, con el propósito de mantener la integridad de la comunidad escolar dentro de los planteles. Mora Marrufo explicó que si el operativo mochila se implementa sin antecedentes o sin fines constituye una acción fuera de ley.

“En casos justificados, bajo sospechosa razonable, atendiendo la protección de las y los estudiantes y demás comunidad escolar puedan llevarse intervenciones en grado menor y mayor excepcionalmente, siempre y cuando sea evidente que sea cometido o esta por cometerse un delito y existe un riesgo inminente”, sostuvo el presidente.

La ‘Prepa’ Lázaro

En lo que va de mayo en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) se han implementado dos operativos mochila a cargo de la Policía Municipal de Tijuana, padres de familia, estudiantes y autoridades de la PFLC.

Uno fue después de que existió una amenaza de portación de arma de fuego y el de ayer se realizó después de que el 27 de mayo se reportó una amenaza de explosión.

En ninguno de detectaron objetos indebidos. El responsable del último hecho fue un joven de 15 años, quien en redes sociales difundió la broma y en esas mismas se disculpó.

"Actualmente atravieso demasiadas situaciones que afectan a mi comportamiento y al manejo de mis emociones, por eso mismo necesito dar una disculpa, no solo al plantel, no solo a los que trabajan ahí si no a toda Tijuana por mis acciones", declaró el alumno.