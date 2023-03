Sincronización de semáforos podría desfogar tráfico en Tijuana

Un factor importante para desfogar el tráfico es la sincronización de los semáforos, son alrededor de tres tecnologías distintas las que los coordinan, señaló Georgina Eréndira Arana Cruz, regidora presidenta de la Comisión De Vialidad Y Movilidad Urbana. No hay sincronización de los semáforos y se requiere de esa coordinación por parte del Ayuntamiento, mencionó, existen entre dos y tres tecnologías que programan los aparatos en toda la ciudad. “Arreglar este problema nos ayuda a desfogar el congestionamiento vial, no puede ser haya un semáforo verde, y uno rojo, uno verde y uno rojo, así se termina haciendo más tráfico”, indicó. La señalética es otro elemento que no hay que perder de vista, agregó, es fundamental, que el peatón y el automovilista esté consciente de donde se tienen que detener y por donde pueden circular sin poner en riesgo el bienestar de los demás. Acerca de la implementación del cruce fronterizo de la terminal de zona Centro hacia San Ysidro por parte del SITT, la regidora comentó que la prioridad es reactivar este sistema en la ciudad. Expuso que solo son cuatro los camiones que el SITT tiene en operación, y estos tardan más de una hora en llegar a cada una de las casetas, por lo que es importante aumentar la cantidad de unidades para la reactivación del proyecto. “Se tienen que poner a trabajar con las personas que tienen la concesión de los camiones, tienen que sentarse en mesas de trabajo para revisar los aspectos como el recaudo y la rehabilitación de las casetas, se habla mucho de las casetas de las estaciones del SITT, pero seguimos viéndolas en mal estado”, expresó. A pesar de estar de acuerdo con que la ciudad cuente con un transporte binacional, la regidora destacó que es prioritario enfocarse en la rehabilitación del sistema para ofrecerle un transporte de calidad a los tijuanenses. | Archivo