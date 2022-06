Shrek de Tijuana necesita la ayuda de la comunidad

Tijuana, BC.- Piel verde, orejas de trompeta y boca colorada, son las características del Shrek de Tijuana, un personaje querido por la comunidad, quien regala sonrisas a quienes transitan por las calles.

El Shrek de Tijuana ha dedicado 10 años al simpático personaje, pero su vida real pareciera ser aún más complicada que la de la película, pues hace unos años, cuando su esposa fue diagnosticada con cáncer de mama, él no paró de trabajar y de apoyar a su familia, ahora es él quien se encuentra delicado.

"Sentí de repente fatal en mi pierna, de repente me salió como un absceso, a través de esto ahora sé que tengo diabetes, presión alta y riñones dañados", describió Hugo García, nombre real del Shrek de Tijuana.

"Los dolores son insoportables, de repente cuando se me está limpiando el pie, se me quita el tejido muerto, eso lo tengo que despegar porque está completamente negro y por la parte de abajo es como cuando el agua se estanca y huele feo. Créame que al quitarlo como no uso anestesia ni nada, duele mucho y no tengo medicamento para el dolor, me tomo pastillas, pero nada suficiente para aliviar el dolor", narró.

Su esposa es quien lo ayuda a curar la herida

El papel que ha desempeñado mi esposa es muy importante, primero ella se enfermó de cáncer de mama y después le sacaron la matriz, yo la apoye al 100% ayudar a la persona con la que vivo con la que me atiende, yo no tengo con qué pagarle", aseguró.

Y su hija es quien lo mantiene con la esperanza e ilusión de no caer.

"Mi hija ha abierto para mí las puertas de la esperanza, ha abierto las puertas de seguir haciendo lo que yo estoy haciendo, ella cursa el segundo de secundaria y ella hace todo para apoyarme, con que ella no deje de estudiar, ella se personaliza de Fiona y va a escuelas, hospitales y orfanatos conmigo. Es una jovencita con un amor muy puro, muy pleno hacia su padre, estoy orgulloso de ella", dijo entusiasmado al hablar de su hija.

El amor es su combustible

Aún con todas las adversidades por las que han tenido que pasar, el amor es su combustible para salir adelante juntos.

"Es como todo, servimos sin darnos cuenta realmente, nos olvidamos más bien de nuestra persona por las necesidades, por lo que sucede en la mente, por lo que uno tiene que sobrevivir, ya que no hay un empleo, yo salgo todos los días a la calle a regalar sonrisas", contó.

No tiene un diagnóstico, ya que hasta hoy no se ha tratado adecuadamente debido a la falta de recursos, pero desea ser atendido y que sus dolores terminen.

"Bienvenidos, el médico que quiera aportar, ayudarme a mirar mi pie. No tengo medicamento adecuado, necesito ayuda, son bien recibidos", explicó.

Quien desee ayudar a Hugo puede comunicarse directamente con él a través de sus redes sociales: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006397921844