Pareja se casa con disfraz de Shrek y Fiona

Lo de hpy en cuanto a bodas y otras celebraciones es sleeccionar una temática para darle un ambiente diferente.

En esta ocasión una pareja decidió realizar el evento con una de las temáticas más ingeniosas hasta el momento, pues se casaron vestidos de Shrek y Fiona.

En la plataforma de TikTok se compartieron un par de videos en los que muestran cómo se realizó y el divertido resultado se volvió viral con comentarios de felicitación en es especial día.

Te puede interesar: VIDEO DE TIKTOK: Grupo de jóvenes se disfrazan de personajes de Shrek en centro de vacunación

La grabació ya tiene más de 500 mil reacciones y 5 millones de reproducciones. Se pueden leer comentarios como “Los quiero mucho pareja que se casó con Temática de Shrek”, “La boda perfecta no exi….”, “Razones para no irte a vivir a Suiza: ¡Se rifaron los novios!”, “si mi boda no es de Shrek no quiero nada”, “Cosas que nunca podré hacer”, entre otros.

En el video se puede ver que también algunos invitados llegaron caracterizados como hadas para celebrar la boda.

La película de DreamWorks fue estrenada en 2001 y hasta la fecha sigue siendo todo un éxito, indica Milenio.