Seguirá huelga de la basura en SD

Chula Vista, California.- A cuatro semanas de suspender labores, los choferes de Republic Services encargados de levantar la basura en Chula Vista, Clairemont Mesa y Sorrento Valley, seguirán sin trabajar y la basura se seguirá acumulando.



Los trabajadores de la basura exigen mejores salarios y condiciones de trabajo, así como la actualización de unidades, mencionan que los camiones que manejan no son seguros, y los salarios que reciben tampoco son suficientes para sufragar sus gastos.



Aunque los choferes, mecánicos y asistentes reciben el mínimo y un poco más, no es suficiente para el costo de la vida en San Diego, aunque trabajen de tiempo completo, no es suficiente. "La vida aquí en San Diego es muy cara, no alcanza", dijo Cornelio López, quien durante 18 años ha manejado los camiones de recolección de basura.



De acuerdo a PayScale, un chofer de recolección de basura de Republic Services gana entre 30 y 51 mil dólares al año, aproximadamente entre $2,500 y $4,250 al mes. El departamento más austero de San Diego se renta en $1,500 dólares, y con los espacios únicos de un cuarto, baño y cocina, donde hay una estufa y el refrigerador, sin incluir microondas.

Los empleados de Republic Services, la empresa privada que mediante contratos con varias ciudades del Condado de San Diego, recogen la basura de las casas, negocios y complejos de departamentos, dicen que la empresa sí les ofrece algunos beneficios, como seguro médico, el cual también les cuesta a los empleados, por lo que en las negociaciones piden que la empresa aporte más para que ellos paguen menos.



Republic Services tiene 250 choferes, mecánicos y asistentes en Chula Vista y todos están en huelga desde el 17 de diciembre del 2021 y mañana viernes 7 de enero del 2022 cumplen 4 semanas que iniciaron el paro. A nivel nacional la empresa tiene 35 mil empleados, y algunos han sido traídos de otras ciudades de la nación para apoyar con los trabajos de recolección de basura mientras dura la huelga, pero no se dan abasto.



Nosotros somos sindicalizados, estamos con los Teamsters 542, pero los empleados de las oficinas no lo están, así que ellos siguen trabajando", agrega Cornelio.



Los trabajadores han recibido el apoyo del municipio de San Diego, no tanto de la ciudad de Chula Vista, y esperan tener mejores resultados como los obtenidos por sus colegas que también interrumpieron labores en Anaheim.

Los empleados recibieron una oferta de la empresa que fue puesta a votación hoy jueves 6 de enero, pero los empleados no la aceptaron, ya que dice la oferta no es justa, "queremos un contrato justo, con mejor equipo de trabajo y mejores salarios", dijo López.



En cuanto a los camiones que manejan, los cuales son muy viejos, los empleados dicen estos chorrean aceite, agua y otros líquidos, y los sistemas hidráulicos de algunos están fallando.

Mientras tanto a casi un mes de iniciada la huelga, la basura se sigue acumulando, si la huelga continúa una de las recomendaciones es que la ciudadania lleve los desechos a los rellenos sanitarios de Otay Mesa y Miramar.