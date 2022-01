Se ven instituciones privadas rebasadas por casos sospechosos

Tijuana, BC- En los últimos días las instituciones médicas privadas también se encuentran rebasadas en la atención a los pacientes que presentan síntomas de Covid-19, pero temen que la demanda se incremente con el inicio de la cuarta ola de la pandemia en Baja California.

En un recorrido por farmacias con consultorios médicos y laboratorios de Tijuana se comprobó que decenas de personas estaban formadas para recibir una consulta o practicarse el examen de detección del virus del SARS-CoV-2.

Felipe Moreno, coordinador para equipos del Hospital del Noroeste, comentó que desde los dos últimos meses de 2021 a lo que va de este año se realizan entre 100 y 125 pruebas Covid-19 al día a domicilio, de las cuales más de la mitad resultan positivas.

Situación preocupante

Advirtió que es una situación preocupante, pues antes, en los primeros seis meses de la pandemia, tan solo 25 pruebas realizaban diariamente, de las cuales la mayoría de los resultados eran negativos.

Moreno comentó que este repunte se refleja después de alguna celebración, como Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

Detalló que actualmente las personas vacunadas contra el coronavirus presentan la enfermedad sin complicaciones, pero piensan que no la van a transmitir a su círculo social.

“Es importante que la población recuerde que aun cuando esté vacunado puede ser portador del virus. La vacuna va a hacer que los efectos del problema del Covid-19 no sean tan severos, pero no quiere decir que no puedas tener el virus nuevamente. Y si portas el virus y lo contagias a una persona que no lo tiene la vacuna tendrá un problema muy complicado”, indicó el coordinador.

Aumentan también traslados

Felipe Moreno dijo que en los últimos meses también aumentaron los servicios de traslados a los hospitales públicos y privados, los cuales también presentan saturación.

“A veces hay tiempos de espera hasta de siete horas en diferentes hospitales y en algunos ya de plano no tienen cupo”, lamentó.

Moreno explicó que los pacientes son referidos a los nosocomios cuando presentan problemas de respiración y el tanque de oxígeno es insuficiente, si tardan en esta decisión tienen más riesgos de ser intubados.

En ese sentido, previó que en la cuarta ola también se presenten problemas de desabasto de oxígeno medicinal.

“Estamos en alianza con una empresa posicionada en Tijuana, nosotros no hemos tenido ese problema, pero sí hemos escuchado que a algunas otras empresas se les ha terminado el oxígeno y nos compran a nosotros”, informó el coordinador.