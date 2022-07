Más de mil personas sufren problemas de riñón

Tijuana, B.C.- Cada vez aumenta el número de pacientes que sufren problemas en los riñones, los cuales están ligados a la diabetes, obesidad e hipertensión que padecen y que no logran controlar.

De enero a julio del presente en Baja California mil 821 personas se encuentran en esa problemática, informó el coordinador Auxiliar de Segundo Nivel del IMSS estatal, Néstor Alán Zavala Ramos.

Detalló que hace una década las enfermedades renales se presentaban en mayores de 65 años, pero en la actualidad ya la padecen desde los 20 años, pues carecen de hábitos alimenticios saludables.

Zavala Ramos alertó que por la gravedad de los pacientes, pocos son candidatos a un trasplante de riñón, lo cual sería el tratamiento ideal.

Dijo que de cada 10 enfermos renales, máximo tres pueden recibir el órgano y dependerá de la disponibilidad de donación.

Si a mí me dio una enfermedad en los riñones por tener una diabetes descontrolada y me trasplantan un riñón, pero no logro controlar mi diabetes, ese riñón dejará de funcionar”, advirtió el coordinador.