Recomiendan a padres evitar regañar a sus hijos por no ser admitidos en escuelas

Tijuana, B.C.- Debido a que algunos niños y jóvenes podrían ser rechazados en el proceso de admisión a la secundaria, preparatoria o universidad que desean, expertos recomendaron a los padres de familia evitar los reproches o regaños.

Raúl Alberto Vega Gutiérrez, coordinador de la asociación psicológica Salmén Plaza Patria, comentó que en esta temporada de convocatoria de ingreso a educación básica, media superior y superior, los aspirantes se sienten presionados de obtener un espacio educativo para no defraudar a su familia.

Dijo que actualmente esta situación empeoró debido a que están sufriendo baja autoestima, presión, estrés, desorientación, falta de habilidad para socializar, principalmente, las cuales generaron durante los casi dos años de confinamiento, tiempo en el que estuvieron suspendidas las clases virtuales por la pandemia del Covid-19.

El proceso de admisión puede ser controlado por ellos

Vega Gutiérrez explicó que estas condiciones impiden que los niños y jóvenes confíen en sí mismos y estén conscientes de que no todo el proceso de admisión puede ser controlado por ellos.

“Hay que pedir a los padres que también se adapten a esta nueva etapa, que nos adaptemos a esta nueva forma de vida de los chicos, que bajemos es presión que les damos, que si quedan, que si no quedan, que si no quedaste vas a causar un problema porque tengo que tengo que invertir más tiempo, me tengo que salir de mis ocupaciones para conseguir un lugar”, aconsejó.

Por otra parte, el sicólogo dijo que los niños y jóvenes no admitidos en las escuelas podrían optar por suspender sus estudios de manera temporal para buscar trabajo, lo cual también debe ser respetado por los adultos.

Debe existir el apoyo. No hay que cerrarles las puertas y decirles ‘no, porque tienes que estudiar’. Hay que permitirles trabajar, ahora hay una realidad, también los chicos que están decidiendo no estudiar y buscar trabajo no tienen una idea de qué es lo que quieren hacer”, señaló.

En ese caso, agregó Raúl Alberto Vega Gutiérrez, los jóvenes deben tener claro en qué quieren trabajar y dependiendo de la experiencia que obtengan proponerse elegir una profesión para motivarse a seguir estudiando.