Retirarán a niños que trabajan en las calles de Tijuana

Tijuana, B.C.- Con el objetivo de proteger los derechos de los menores, la próxima semana, se llevará a cabo el retiro de niños que trabajan en la calle, para llevarlos a la puerta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), señaló Montserrat Caballero Ramírez.

Durante el evento de la instalación de la Comisión para la Protección de la Niñez y la Adolescencia, la primera edil anunció que en conjunto con la Secretaría de Bienestar y la policía especializada, realizarán esta labor para que el DIF se haga cargo de los menores.

No queremos asustar a los niños, hay una policía especializada que los va a llevar con Bienestar, para que tengan atención psicológica, porque es muy importante para nosotros que el niño no se sienta traumatizado porque un policía viene por él, necesitamos hacerlo muy delicadamente para protegerlos”, expresó.

Para que los planes en torno a los niños y jóvenes, debe existir la colaboración entre los tres niveles de gobierno, además de la iniciativa privada, y que no solo quede en papel, expuso.

“Jornadas de Bienestar”

Asimismo, le solicitó a la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California, Mónica Vargas, comenzar con las mesas de trabajo que no pasen de esta semana, para que los niños crezcan en las condiciones que merecen.

En rueda de prensa, la Alcaldesa informó que en la ciudad hay menores que no están registrados ante registro civil, por lo que buscan llevar los servicios que ofrece Palacio Municipal a través de las “Jornadas de Bienestar”, para disminuir la problemática.

“Estamos llevando las jornadas de bienestar completas a las colonias porque tenemos un problema recurrente, muchos niños en las colonias no están registrados, al no estar registrados ante registro civil, no existen, si se enferman, si se mueren, nadie sabe de ellos”, agregó.