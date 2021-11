Regresan paisanos de su primer cruce luego de la reapertura de la frontera

Tijuana, B.C.- La señora Karla Morales, es una de las tantas mexicanas que pudo cruzar hacia la Unión Americana ante la reapertura de cruces no esenciales.

Compartió que tenía desde marzo del año 2020 sin cruzar, por lo que aprovechó para hacer las compras navideñas antes de que más gente cruce.

“Quise venir a hacer las compras navideñas, en la casa hay mucho niño y así evitamos hacer compras caras en México”, dijo.

Además explicó que a ella no la interrogaron sobre su vacunación.

No me dijeron nada, no me pidieron nada, únicamente me miraron la visa, me preguntaron que a donde iba, dije que de compras y cruce”, aseguró.