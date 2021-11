Por desinformación migrantes intentan cruzar a Estados Unidos

Tijuana, B.C.- Con la reapertura de la frontera de Estados Unidos decenas de migrantes intentaron cruzar para obtener el asilo humanitario que brinda ese país.

Por desinformación se entregaron a los elementos del CBP de la garita peatonal de Tijuana- San Ysidro, al observar que las personas con visa de turista atravesaban la frontera; sin embargo, fueron devueltas al campamento de El Chaparral.

No nos dan el asilo y ya llené la hoja, pero no nos contestan. Nosotros fuimos en la mañana a hablar con la migra, pero nos dijeron que ahorita no hay nada y nos regresaron otra vez con la duda”, contó Irma Senuán, originaria de Chiapas.