Migrantes intentan cruzar la frontera sin papeles

Tijuana, BC.- Tras la reapertura fronteriza para cruces no esenciales hacia la Unión Americana, para todos aquellos que planean hacer un viaje con fines turísticos o recreativos, no faltaron quienes entendieron mal la noticia e intentaron cruzar sin papeles, acción que hacía que la fila no avanzara.

Este fue el caso de un grupo de al menos 8 individuos que intentaron cruzar pidiendo asilo humanitario en plena fila peatonal en la garita de San Ysidro; Witon Acosta, originario de Colombia explicó que no lo dejaron ingresar, pues carece de papeles.

“Llegué a Tijuana hace dos días, en total tengo 12 días en México, tenía 10 en la ciudad de México”, indicó.

Huye de la violencia en Colombia

Compartió que desea tocar tierra norteamericana pues se encuentra huyendo de la violencia de su país natal.

Vengo huyendo de la violencia de Colombia, desplazamiento forzado por la guerrilla, nos quitaron tierras a mi y a mi familia, por lo cual me siento amenazado y deseo adquirir asilo humanitario o político”, apuntó.

Narró que el oficial del CBP le dijo que se hiciera a un lado luego de hacerle saber que no contaba con documentación válida para cruzar la frontera, él le comentó su situación, pero le indicaron que debía hacer los trámites en otro lugar.

Lo hicieron a un lado

“Él solo me dijo que me hiciera a un lado, yo le dije mi situación pero no le importó”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si había hecho algún acercamiento anteriormente o si había llenado alguna forma, dijo que sí, que llenó unas hojas por Internet, pero que hasta el momento no ha tenido respuesta por parte de las autoridades estadounidenses.

“Yo llené unas hojas por Internet, dijeron que ellos me llamarían a mi teléfono, pero no me han dado respuesta, ahorita estoy viviendo en un albergue en el Centro. Quiero que me ayuden, de por sí tengo miedo de la ciudad de Tijuana”, explicó.

