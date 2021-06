Regresan días soleados a Tijuana este fin de semana

Tijuana, BC.- De acuerdo con el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional, a Tijuana regresarán los días soleados durante el fin de semana y hasta el lunes de la próxima semana.

Con temperaturas que oscilarán entre los 30 y 32 grados centígrados, marcando un ligero repunte en comparación del viernes, cuando el termómetro alcanzó los 26 grados centígrados.

Este día la temperatura máxima será de 30 grados con una mínima de 17 grados, por lo que se espera un día soleado con vientos que podrán alcanzar hasta los 20 kilómetros por hora.

Domingo soleado

Situación similar se registrará el domingo, un día soleado con temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 20 con humedad del 54%, y vientos que alcanzarán los 16 kilómetros por hora.

Según el pronóstico extendido, el lunes incrementarán las temperaturas a 32 grados centígrados.

El jefe de la División de Rescate Acuático, Juan Hernández Guiñal, dijo que con el incremento de temperaturas pueden llegar a recibir hasta 10 mil personas en Playas de Tijuana, por lo que solicitó a los padres de familia cuidar a sus hijos.

Seguir recomendaciones de salvavidas

Pidió a los visitantes seguir las recomendaciones de los salvavidas que están a lo largo de la playa, durante este fin de semana serán un total de 15 elementos los que estarán vigilando a la población.

Lo principal es que se acerquen a donde están los salvavidas para pedir información sobre las condiciones de la playa y sobre las áreas en donde la gente se puede meter a bañar”, expresó.

Señaló que la ciudadanía para evitar recibir indicaciones se van a puntos alejados y es cuando se registra algún rescate porque hay hoyos y corrientes peligrosas.

Limpieza en las playas

También pidió que levanten su basura, especialmente los botes de vidrio y aluminio porque se han registrado casos de niños que sufren cortaduras por esta basura que dejan en la arena.

“Que no ingieran bebidas alcohólicas para ingresar al agua, no es bueno, el agua y el alcohol no se mezclan; que levanten su basura, siempre nos dejan mucha basura, muchas latas de cerveza, muchas botellas de vidrio”, declaró.

Por último, Hernández Guiñal, hizo un llamado para que la población no acuda a las presas debido a que estos no son puntos de recreo por lo que no hay salvavidas en estos puntos.