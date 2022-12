Regalan tortillas a los más necesitados en Tijuana

Tijuana, BC.- “Ayúdenos a que esta buena causa perdure para quien realmente lo necesite. TOMA UN PAQUETE si lo necesitas”, se puede leer en una cartulina verde pegada a una mesa en la tortilleria “La Morelense”.

 

Y es que las buenas acciones se reconocen, en Tijuana este establecimiento decidió ayudar a los que menos tienen.

"Estamos conscientes de los tiempos difíciles, la necesidad que hay, nosotros tenemos clientes que nos compran las tortillas para diferentes cosas pero preferimos mejor apoyar con nuestro granito de arena y regalarlo a los que realmente lo necesiten", contó Juan Carlos.

"Mi esposo fue el que tuvo la iniciativa porque él me decía que lo hiciéramos, porque como dice él, aquí en la colonia hay mucha gente que nos compra y a mí me da miedo que la misma gente pues en lugar de comprar agarrara gratis, uno no sabe, pero pues mi esposo ¿Qué puedo decir? Es una persona de gran corazón y siempre de una u otra manera trata de ayudar a las personas", explicó Vanesa Zúñiga, esposa de Juan Carlos.

Dos semanas con la iniciativa

Tienen dos meses de haber abierto el lugar y dos semanas con la iniciativa, pero planean que esto perdure en su negocio y así poder ayudar a más personas.

"Antes de iniciar con esto nosotros mirábamos a las personas y nos damos cuenta de quién sí y quién no necesita, si mirábamos a alguien que lo necesitara mi esposo me decía que le regalamos el kilo de tortillas, ya desde antes de poner la cartulina", agregó.

"No sé a cuántas personas hemos ayudado, no las contamos, pero gracias a Dios sí ha funcionado y esperemos que perdure y que las personas sean conscientes de que esto es para la gente que en verdad lo necesite, porque muchas veces hay gente que llega y se ve que no necesita y por ver que hay oportunidad de agarrar gratis lo toma, pero esperemos sean conscientes para que pueda perdurar esta causa", dijo.

Don Salvador llega todos los días por sus tortillas

Don Salvador quien es discapacitado y de la tercera edad, es uno de los beneficiados, quien al no tener los recursos suficientes para comer, llega todos los días por su kilo de tortillas.

"Me dan a veces hasta queso, lo agarro de las tortillas que ponen ahí en la mesa. Ellos siempre me ayudan con comida y todo, me parece muy bien, es lo mejor. En Tijuana hay que ayudarnos todos y aquí ayudan a mucha gente", expresó.

Como familia saben que esta temporada puede ser difícil para algunos, por lo que continuarán con esta iniciativa en la colonia Artesanal, donde tienen su establecimiento.

"Queremos desearles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo y esperar que no falte un plato de comida en la mesa de cada familia", finalizaron.

Ubicación:

Avenida Enciso #3780 Colonia Artesanal, frente a Oxxo Alfarero.