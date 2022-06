Recuerdan compañeros a Diana Piggeonountt y exigen que sea localizada

Tijuana, BC.- "Diana se sentaba en la fila de en medio, era muy participativa, muy risueña, muy inteligente"...

Así es como estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) recordaron a su compañera Diana Piggeonountt, quien cumplió cuatro años y un día de haber sido desaparecida en Tijuana.

La última vez que fue vista, el 8 de junio, sus compañeros la esperaban para realizar un examen.

En 2018 la comunidad jaguar realizó diversas manifestaciones para exigir a las autoridades la presentación con vida de la joven, de entonces 15 años.

Hasta este año, se desconoce el paradero de Diana. Solo se sabe que un hombre fue detenido, a quien no se le ha enjuiciado por su presunta responsabilidad en este hecho.

Para Catalina Heredia, profesora de inglés en la PFLC y quien conoció de cerca a Piggeonountt, la actuación de las autoridades deja mucho qué desear.

Yo no tengo más que palabras impronunciables. Le fallan a la ciudadanía, le fallan a los jóvenes, a los maestros. No es posible que se hayan tardado tiempo para darnos esa respuesta que no es respuesta", declaró.