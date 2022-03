Protestan estudiantes de la PFLC por seguridad

Tijuana, B.C.- Estudiantes de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) también conmemoraron el Día Internacional de la Mujer exigiendo seguridad en Tijuana y el encuentro de Diana Piggeonountt.

Ante la mirada de los docentes y compañeros, las alumnas se colocaron en la explanada y marcharon dentro del plantel y dirección, en donde mostraron mensajes en contra de la inseguridad, acoso escolar y homicidios.

El pueblo no me cuida, me cuidan mis amigas”, fue uno de los gritos que expresaron en la protesta pacífica, en la cual destacaron los pañuelos verdes y morados.