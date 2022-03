CCSP lamenta que Tijuana sea la cuarta ciudad más violenta del mundo

Tijuana, BC.- Roberto Quijano Sosa, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, calificó de lamentable el anuncio de que Tijuana fue la cuarta ciudad más violenta del mundo durante 2021.

“Es muy desafortunado lo que sigue sucediendo en nuestra ciudad, se siguen teniendo altos índices de violencia, de impunidad y seguimos estimando que la coordinación no se está dando”, indicó el presidente del Consejo.

Señaló que también es necesario reconocer que durante los dos primeros meses del año hubo una tendencia a la baja en los homicidios dolosos, sin embargo, la ciudad aún está muy lejos de crear una disminución sustantiva en el crimen.

Tijuana, una de las más violentas del mundo

Celebramos y reconocemos la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército, pero los números siguen siendo tan altos que todavía nos ubicamos como una de las ciudades más violentas del mundo, es sumamente lamentable”, mencionó.

Apuntó que les corresponde a las autoridades de los tres órdenes de gobierno brindar un mensaje de esperanza a la población, así como asegurar la tranquilidad de los civiles ante las olas de violencia por las que atraviesa la entidad.

“Lo vemos distante porque los planes no están, la coordinación no se está dando y sobre todo que la presencia del ejército y la Guardia Nacional y el Ejército es disuasiva, ¿qué va a pasar cuando no estén?”, implicó.