Reconoce Times Higher Education a Cetys en top de universidades mexicanas

Tijuana, BC.- Por tercera ocasión, Cetys Universidad es reconocida en el Impact Ranking de la evaluadora internacional Times Higher Education (THE), encontrándose en el Top 3 de instituciones particulares en México en las categorías: Educación de Calidad; Crecimiento Económico y Reducción de Desigualdades; Igualdad de Género y Trabajo Decente.

Se destaca además por estar en el Top 5 de universidad públicas y particulares mexicanas en la categoría de Educación de Calidad y en el Top 10 en las categorías de Igualdad de Género; Trabajo Decente; Crecimiento Económico y Reducción de Desigualdades. Finalmente, forma parte del Top 20 de instituciones mexicanas en la categoría de Alianzas para Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

A nivel mundial, esto ubica a Cetys entre las mejores 200+ instituciones de más de 600 universidades en la categoría de Crecimiento Económico y Reducción de Desigualdades; entre las mejores 301+ de más de 700 en Igualdad de Género; 401+ de más de 900 universidades en Educación de Calidad y entre las 601+ de más de 1000 en Alianzas para Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, colocando a Cetys por encima de la media mundial en más diversas categorías.

Evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Fernando León García, Rector de Cetys Universidad, recordó que el Impact Ranking de THE busca evaluar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y se elabora en conjunto con Vertigo Venture, empresa de consultaría universitaria.

La participación de Cetys Universidad en los Rankings de Times Higher Education permite una validación de la calidad educativa y acción en apoyo a la comunidad, aunado a los procesos de acreditación en México, destacando la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (Fimpes) y en Estados Unidos con la Western Association of School and Colleges (WASC), Accreditation Council for Business Schools and Programs (ACBSP), Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) y QS Stars.

De acuerdo con Carlos A. González, Director de Acreditaciones Institucionales y Efectividad de Cetys Universidad, el formar parte de este ranking representa “una validación y guía de que las acciones que ha emprendido en beneficio de su comunidad, estado y México están teniendo resultados positivos para un mundo mejor".

De igual forma, comentó que el posicionamiento en diversos rankings impacta de manera positiva en el alumnado porque permite traer al salón de clase y a los programas de estudio las necesidades actuales que van a requerir resolver egresados de todas las carreras en el futuro inmediato.

Es así que, mediante los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la ONU, el Impact Ranking de THE permite a las Instituciones de Educación Superior, reconocer sus aportes y apoyo al desarrollo social, así como encontrar áreas de oportunidad para entablar nuevas acciones en ayuda a la comunidad.