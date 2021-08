Reconoce Bonilla a olímpicos de Baja California

Tijuana, BC.- Los atletas bajacalifornianos que participaron en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 recibieron reconocimientos y estímulos económicos por parte del Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California.

Los medallistas de bronce, Aremi Fuentes (Halterofilia) y Luis “Abuelo” Álvarez (Tiro con Arco), así como Daniel Corral (Gimnasia) y Eder Frayre (Ciclismo) recibieron de forma presencial sus estímulos, un cheque de 24 mil pesos por participar y uno extra de 50 mil a los que se trajeron una presea a casa.

Otros atletas del estado, como la gimnasta Alexa Moreno y el esgrimista Diego Cervantes, no estuvieron presentes en la reunión, pero también se les asignará un bono económico.

También entrenadores

Los entrenadores Alfredo Hueto, Luis Sosa, José Manuel Zayas, Maiquel Rodríguez, Mario Frayre y el Juez Internacional de Tiro con Arco, César Iván Araujo, sí asistieron y recibieron la misma cantidad que los atletas participantes (24 mil pesos).

Es algo de por vida, la satisfacción de las competencias donde estuvieron, hay 130 millones de mexicanos y solo 150 fueron a unos Juegos Olímpicos, es un privilegio”, les comentó el director del INDE BC, David González Camacho.

“Este triunfo es para todo Baja California, me siento muy contenta por las oportunidades que me han brindado. Al observar mi medalla me siento muy orgullosa de mí, de lo que me he convertido”, refirió Aremi Fuentes sobre su bronce en Halterofilia en la categoría de 76 Kilogramos.

“Espero que este resultado sea un impulso para seguir adelante, para seguir mejorando, para atacar todas esas áreas que se pueden mejorar, que esto sea la motivación más grande para seguir”, comentó Luis “Abuelo” Álvarez sobre su presea de bronce en Tiro con Arco de Equipos Mixtos.

Reconocidos

ATLETA DISCIPLINA

Aremi Fuentes Halterofilia Medallista de Bronce

Luis Álvarez Tiro con Arco Medallista de Bronce

Eder Frayre Ciclismo

Daniel Corral Gimnasia

ENTRENADOR DISCIPLINA

Maiquel Rodríguez Esgrima

Alfredo Hueto Gimnasia

Luis Sosa Gimnasia

José M. Zayas Halterofilia

JUEZ DISCIPLINA

César Araujo Tiro con Arco