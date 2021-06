Recomiendan mantener limpios contenedores de agua

Tijuana, BC.- Ante la falta de agua la salud de las familias de Tijuana está en riesgo debido a que pueden presentar enfermedades gastrointestinales, advirtió el coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción de Salud Número 2, Rosendo Rojas Alvarado.

Para evitar esa situación recomendó aumentar el uso del gel antibacterial y almacenar agua, teniendo cuidado de que sean contenedores limpios y fáciles de cerrar para evitar la generación de mosquitos.

Con la escasez de agua las personas empiezan a guardar agua en ciertos lugares y en el agua empozada es donde los mosquitos ponen sus huevecillos y ahí se producen mosquitos que pueden transmitir otras enfermedades”, señaló Rojas Alvarado.

Mantener áreas limpias

Dijo que durante el desabasto del líquido es importante que los niños se mantengan en áreas limpias, ya que su salud es vulnerable, sobre todo en la pandemia del Covid-19.

“Lo que hay que intentar es tener una reserva de agua si ya estamos preparados. Los niños corren peligro todo el tiempo, si es que no se lavan las manos, si es que no tienen aseo y más aún que sabemos que es una población que no está vacunado contra el Covid-19 y puede estar expuesta a diferentes vectores y diferentes enfermedades”, previno el coordinador.