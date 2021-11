Reapertura fronteriza: ¿Qué debo saber antes de cruzar a Estados Unidos?

Tijuana, BC.-Con la reapertura, las dudas continúan, por lo que aquí le dejamos algunas de las preguntas frecuentes y sus respuestas:

¿Cómo es el proceso de cruce?

Una vez llegue al cruce que le corresponde, debe tener su visa vigente, el oficial podría cuestionar por el comprobante de vacunación y deberá mostrarlo.

Ojo: El oficial podrá o no cuestionar, esto es de manera aleatoria, por lo que debe estar preparado y tener sus documentos a la mano.

¿Qué pasa si no tengo certificado de vacunación?

Debido a que en México ha habido problemas con el sistema, las autoridades norteamericanas aceptarán comprobantes físicos y digitales, podrá mostrar el certificado, o el comprobante que llenó cuando se vacunó, donde dice que se vacunó, puede ser fotografía o digital y podrá mostrarlos desde un dispositivo móvil.

¿Qué vacunas son aceptadas por Estados Unidos?

Todas las aprobadas por la Organización Mundial de la Salud: Moderna, Pfizer, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac y Johnson & Johnson.

En caso de no contar con código QR, podrá mostrar el comprobante con el que se vacunó, si solo tiene fotografía del mismo, también puede mostrarla desde un dispositivo móvil.

¿Qué vacunas no están aprobadas?

Hasta el momento continúa la investigación de Cansino (de China) y con la que se vacunaron la mayoría de docentes, y la Sputnik, si presenta alguna, tome en cuenta, ya que no están permitidas en Estados Unidos.

¿Los menores de edad pueden cruzar?

Sí, a cualquier menor de 17 años o menos, no se le cuestionará por la vacuna, los menores que vayan acompañados por adultos, los adultos deben estar vacunados con alguno de los biológicos aprobados y con las dosis completas.

¿Los menores puedes vacunarse en Estados Unidos?

Hasta el momento sí, algo que deben tomar en cuenta es que para los menores la farmacéutica autorizada es Pfizer y su aprobación es para pequeños de los 5 años en adelante.

¿Si soy mexicano y me vacuné en Estados Unidos tendré problemas al mostrar el certificado estadounidense?

No. Las autoridades no cuestionarán sobre cómo se vacunó, siempre y cuando el certificado sea válido. Se aceptará tanto de manera física como digital.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) también hizo énfasis en que no aplicarán sanciones ni quitarán documentos federales.

¿Tengo que presentar prueba negativa de Covid-19?

No, no serán necesarias las pruebas ni de PCR o antígenos para las garitas terrestres, estos lineamientos se aplicarán solo en aeropuertos.

¿Debo ponerme una mascarilla o cubrebocas?

Sí, es muy importante que al momento de cruzar, porte la mascarilla en todo momento.

¿Puedo cruzar con visa vencida?

No, esas reglas no cambiaron, los papeles deben estar en regla, si presenta visa vencida no podrá cruzar a la Unión Americana.

¿Si miento en mi certificado de vacunación pasa algo?

Sí, ya que recordemos que mentirle a una autoridad es un delito, si miente y falsifica su comprobante podría estar en problemas con las autoridades estadounidenses.

¿Cuándo debo sacar el permiso I-94?

Si viajará más allá de las 25 millas, debe tramitar su permiso I-94, para esto se habilitó una aplicación para evitar contacto con papel y largas horas de espera. Puede tramitarlo y pagarlo directamente desde la aplicación CBP One, la puede descargar desde cualquier tienda de aplicaciones desde un dispositivo móvil, y cuesta 6 dólares que puede pagar con una tarjeta mexicana o con PayPal.

Ojo: Esto se debe realizar una semana antes del viaje.