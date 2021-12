Realizan mural de "Chente" en Tijuana

Tijuana, B.C.- Son cientos las reacciones que ha provocado el lamentable fallecimiento de Vicente Fernández, En Tijuana, para homenajearlo el tijuanense Mode Orozco, pintó en tiempo récord un mural del “Chente”, ubicado sobre la Vía Rápida Oriente, a la altura del puente bulevar las Américas, que conecta a la colonia Buena vista y la colonia 20 de noviembre.

Empecé hoy en la mañana, como 10:30 u 11:00. Estamos a marchas forzadas por el clima, queremos ganarle a la lluvia para que se quede algo a la gente, fue de imprevisto, no fue planeado, pero hasta ahorita todo se está dando, no ha llovido, la gente me dio permiso, el ayuntamiento se sumó", dijo Mode alegre y además agregó que fue la misma alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, quien se comunicó con él y brindo ayuda en los gastos del material y permisos.