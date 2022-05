Quedan mal con pedido de flores y la comunidad apoya

Tijuana, B.C.- Por medio de una publicación de facebook en un grupo llamado Lady Multitask Tijuana, una joven de nombre Jazihel Sanchez, convocó a quienes quisieran arreglar sus casas, oficinas o regalar flores, para que compraran, ya que su hermano y su padre son floricultores a los cuales les quedaron mal con un pedido de 5 mil girasoles. La publicación rápidamente se volvió viral en redes sociales de Tijuana.

En estas fechas normalmente los floricultores nos preparamos para salir el 10 de mayo, pero el problema fue que como en años anteriores hubo mucha demanda de flor pues nos pasa que cuando todos ponemos se unieron las fechas y pasó el 10 de mayo y el mercado estaba saturado, entonces nos dijeron que ya no ocupaban las flores. Lo que provoca con nosotros es que tenemos que detenerlo. Estamos trabajando con naturaleza y no le podemos decir la flor que ya no crezca, entonces cuando nos dicen que ya no quieren las flores, lo que uno tiene que hacer es tirarlo”, explicó Alberto Sanchez.

El martes 17 de abril fue el primer día de la convocatoria y pudieron vender alrededor de 2 mil girasoles estacionados a lado del CECUT.

“El día de ayer gracias a Dios nos fue muy bien, mi papá me dijo que me viniera temprano a Tijuana, llegue y mi hermana ya había publicado en un grupo, ya nos estaba esperando gente y eran 2000 flores y de la una a la una cuarenta se terminaron, ya las habíamos vendido”, contó Alberto.

Al ser un éxito decidieron traer más de las flores que quedaban en Ensenada y volver a venderlas este miércoles 18 de mayo, pero esta vez a las afueras de Instituto México. En la Avenida. San Marcelino Champagnat, Fracc. Las Palmas, 22440 Tijuana, B.C. Las flores continuaban dentro de la camioneta blanca a la espera de ser compradas.

Una oportunidad a las flores

En cuanto a los precios decidieron hacer ramos de 5 flores por $30 pesos y si compran 10 ramos los daban en $250 pesos.

Jazihel Sanchez, quien es la hermana de Alberto y la que tuvo esta fantástica idea para así recuperar dinero y poder darles una oportunidad a las flores, contó que tenía mucha fe de la comunidad.

“Mi papá vino el lunes a traerme flores y me dijo que las iba a tirar porque les habían quedado mal y yo me sentí feo porque vienen bien grandes, bien bonitas. Entonces le dije que se las trajera, que yo iba a publicar en un grupo que se llama Lady Multitask Tijuana, que es súper solidario y que siempre anda apoyando a la gente. Yo esperaba que nos ayudaran, pero el apoyo que nos dieron ayer en verdad que no me lo esperaba”, enfatizó Jazihel.

“Como la flor viene un poquito cerrada todos los que se están llevando los ramitos les comentamos que los debe poner en agua con azúcar, les cortan el tallo y mañana ya van a estar bien grandes y bien bonitas, y como vienen cerrados duran de 12 a 15 días”.