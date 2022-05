Tijuana, B.C.- Los tijuanenses somos creativos hasta los huesos y siempre estamos buscando nuevas recetas para deleitar nuestras papilas gustativas y más aún cuando de bebidas típicas se trata. Todo buen mexicano conoce los cantaritos de Jalisco, pero ¿Conoces los cantaritos estilo Tijuana?. Erick Molina y Luis Guerrero, son dos emprendedores tijuanenses que lo crearon.

"Son una versión diferente porque nosotros somos un bar que empezamos a hacer nieves. En septiembre del año pasado, a mi hija se le ocurrió presentar la nieve en un cantarito, fue cuando decidimos hacer una bebida que fuera dentro del cantarito del mismo sabor que la nieve”, explicó Erik Molina.

Este cantarito estilo Tijuana es variado, cuentan con los sabores de PicaFresa con Tequila, Skwinkles, gomitas de mango, paloma y muchos más. Se prepara como si fuera una especie de raspado, tipo smoothie de Tequila con PicaFresa y encima le ponen la nieve del mismo sabor.

Te puede interesar: Presentan “Gran Carrera de Verano” de 3 kilómetros

"Hacer algo diferente siempre es bueno, en este caso representa un cierto orgullo porque estas creando un producto que tal vez no es nuevo, pero lo estás construyendo, y se siente muy bien, tratamos de traer cosas que no están en la ciudad normalmente, por decir los cantaritos originarios de jalisco, las licuachelas que aquí las llamamos licualitros, las adaptamos y ponemos nuestro sello distintivo", enfatizó entusiasmado Luis Guerrero.

La pandemia afectó a muchos negocios locales y a La Cheve Libre no fue la excepción, recordaron como hace apenas unos meses pensaron en cerrar, pero gracias a que supieron adaptarse pudieron seguir con el sueño de continuar con este negocio.

Nosotros estuvimos a punto de quebrar, pusimos el local en traspaso, no se dio y tuvimos que innovar y por eso fue que hicimos lo de las nieves, fue algo que ayudó a la pandemia, comenzamos a hacer servicio para llevar, entregas a domicilio, eso es lo que nos ayudo un poquito a salir adelante, hasta ahora que ya se va recuperando poquito la economía y que los estudiantes de UABC vuelven, pues eran ellos nuestros principales clientes", dijo Erick.

Te puede interesar: Analiza Tijuana rentar 21 camiones de basura

Pero si no te convencen, tranquilo que también manejan los tradicionales al estilo Jalisco.

"La nieve, o el coctelazo, sigue siendo un cantarito tradicional estilo Jalisco, no es frapeado a diferencia de los otros cantaritos que manejamos al estilo Tijuana, de aquí nació la idea de hacer los frapeados de PicaFresa, tamarindo y el de gomita de mango y el de Skwinkles. La nieve siempre es del sabor de la bebida, entonces si es un cantarito tradicional con tequila, la nieve es de paloma, pero si no quieres nieve no hay problema", especificó Luis.

Contacto

Facebook: La Cheve Libre

Instagram: @lachevelibre

Ubicación: calz tecnologico 15300 local 502,colonia altabrisa, Tijuana, Península de Baja California, México

Horario: 13:30 a 21:30 horas de lunes a jueves y de viernes a sábado de 13:30 a 23:00 horas.