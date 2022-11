Protestan en primaria donde una estudiante fue abusada sexualmente

Tijuana, BC.- Padres de familia de la primaria pública Antonio Estrada Amaya, en donde fue abusada sexualmente una estudiante por un docente, exigieron a la directora medidas de protección para evitar que se repita el crimen.

El plantel se ubica en la colonia Mariano Matamoros, en donde la señora Norma Aguilar el 27 de octubre expuso que su hija de siete años fue violada en los primeros días de septiembre por un profesor de la materia de Educación Física, a quien denunció ante la Fiscalía General de Justicia, sin que hasta el momento existan avances sobre la investigación.

Los manifestantes expresaron su enojo hacia la directora debido a que, de acuerdo a ellos, les ocultó el hecho, por lo que temen por la integridad de sus hijos.

Comentaron que supieron de la agresión sexual a través de las redes sociales, pero hasta el momento ninguna autoridad educativa del plantel o de la dependencia de la Secretaría de Educación les han avisado si el profesor fue o no despedido.

“En primer lugar que dé la cara, que realmente dé indicaciones de dónde está el profesor. Realmente es muy molesto que no nos estén informando, porque imagínate que haya más víctimas y que no pudieran alzar la voz con los familiares de esta niña. Pensamos que la escuela era un espacio seguro”, dijo la señora Maribel.

Por su parte, la señora María dijo estar preocupada de que su hija sufra lo mismo que la menor de siete años abusada.

Nosotros no sabíamos nada, apenas el (pasado) jueves. Sentí coraje porque es algo que callaron, nosotros no sabíamos nada, esto sucedió hace dos meses y apenas me enteré. Yo pienso que es algo que la directora nos tuvo que haber dicho. A nadie le gustaría que le pasara algo a sus hijos”, reclamó.