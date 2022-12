Prevén aumento de familias pobres

Tijuana, B.C.- Autoridades de la Casa de los Pobres prevén que en el año 2023 aumenten las familias pobres en Tijuana debido al encarecimiento de los alimentos, falta de empleo fijo, entre otras necesidades para vivir con dignidad.

La hermana Guledia Betanzos Lara, misionera franciscana de Nuestra Señora de la Paz, expuso que este año repartieron 239 mil 700 platos de comida a niños y adultos en situación de pobreza, pero la cifra podría duplicarse para el siguiente año.

Puede ser que la pobreza se vuelva más aguda, tengamos más presencia de ellos en la Casa de los Pobres. La pobreza afecta en todos los ámbitos, a los niños, a los ancianos, a los padres de familia que al no tener un trabajo seguro entran también muchas veces en un estado de depresión al no ver que sus hijos no tienen una vida mejor que ellos”, declaró.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2020 en Tijuana habían 453 mil 508 personas en condición de pobreza.

Betanzos Lara comentó que la pobreza provoca que el entorno familiar sea complicado, pues las mamás o papás o ambos en ocasiones sufren depresión al no conseguir un empleo fijo, lo que cual también afecta al desarrollo físico y mental a las niñas, niños y adolescentes (NNA) al no poder alimentarse.

Zonas marginadas

“Es una situación preocupante para todos los mexicanos. Todos los lugares en donde se ayudan a las personas tal vez estemos saturados, no solamente la Casa de los Pobres, instituciones y grupos voluntarios que ayudan a los pobres. Seguiremos trabajando para poder ayudarles un poco en su diario caminar, en su pobreza constante”, sostuvo.

La misionera advirtió que los más perjudicados serán las familias que viven en las zonas marginadas, migrantes nacionales y extranjeros.

Y a pesar de las adversidades la Casa de los Pobres, con más de 70 años de labor, continuará auxiliando a quienes más lo necesiten, ya que es un lugar reconocido por toda la comunidad.

La señora Angélica fue una de las beneficiadas de la campaña ‘Navidad de los Pobres’, quien recibió alimentos, cobija y juguetes para sus hijos.

Comentó que este año perdió su empleo como trabajadora del hogar, por lo que vende tortillas para mantener a tres de sus seres queridos.

Angélica dijo que lo más difícil de este año fue costear una despensa, ya que en ocasiones necesito de hasta mil pesos para las comidas de tres días.

“Este año ha sido difícil por la cuestión del trabajo y enfermedad, he estado un poco delicada. Una despensa me cuesta mil pesos y casi no lleva nada. Todo sale caro, principalmente el aceite, azúcar, todo está muy caro”, manifestó.