Sindicato de Jornaleros denunciará a empresas por no pagar aguinaldos

Ensenada, B.C.- La secretaria general del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), Abelina Ramírez Ruiz, informó que en los últimos días han recibido una gran cantidad de quejas de trabajadores del campo que no han recibido el pago de su aguinaldo o que les pagado de 1 a 30 pesos en promedio.

“Normalmente recibimos como cinco llamadas al día, pero de esas únicamente una o dos son las que quieren poner denuncia, los demás tienen miedo de que los vayan a correr de la empresa, porque es lo que ha pasado, gente que se afilia al sindicato o que exige su derecho los despiden y eso es lo que la gente tiene miedo”, declaró.

La líder sindical comentó que hasta el momento tienen identificadas seis empresas que no han cumplido con el pago de esta obligación, sin embargo, no han terminado de hacer la lista y parece ser que hay más empresas en la misma situación.

Algunas pagaron solamente a cinco o die trabajadores de confianza, de las oficinas administrativas, pero a los demás no les pagaron, hay al menos seis empresas que tienen de 300 a 350 trabajadores cada una y que no les pagaron nada”, señaló.

Abelina Ramírez señaló que hubo una empresa que estuvo pagando desde un peso a 30 pesos como aguinaldo, lo que a los trabajadores les pareció un insulto.

Sanción a las empresas

Puntualizó que ya se puso en contacto con Alejandro Arregui, titular de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, para meter una denuncia en la Procuraduría federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), para que se aplique una sanción a las empresas incumplidas.

“Es la primera vez que estamos tratando de hacer algo colectivo y trabajar con la autoridad para poner la denuncia correspondiente de cada empresa, algunos empleados se están organizando para hacer un paro programado, porque normalmente los hacen espontáneos, el sindicato está muy pendiente para respaldarlos”, expresó.

Por último, pidió a los trabajadores del campo que no tengan miedo de exigir sus derechos.

“Tengan la confianza de poner la denuncia ante la Secretaría del Trabajo, es importante que a los trabajadores se les haga una costumbre la denuncia, y que no sea algo que nos de miedo o que estén desconfiando de que no van a tener un respaldo, el miedo ha hecho que se queden callados a no denunciar y eso le conviene a las empresas”, concluyó.