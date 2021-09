Preside González Cruz accidentado final de gobierno

Tijuana BC.- Una sesión de Cabildo tensa y hasta con amenazas de bomba fue la que presidió este miércoles, Arturo González Cruz, como alcalde de Tijuana, luego de ser ratificado en el cargo por el Congreso del Estado, a horas de que tome posesión Montserrat Caballero.

Entre la noche del martes y madrugada del miércoles, durante una hora con quince minutos los diputados de la 24 Legislatura de Baja California debatieron la restitución de González Cruz.

A las 23:30 horas del martes inició la sesión extraordinaria en la que se aprobó la solicitud con 18 votos a favor y 7 en contra para su inmediata reincorporación.

Los legisladores votaron para dejar sin efecto el acuerdo parlamentario del 16 de febrero de 2021 en que se aprobó la licencia de González Cruz para ausentarse del cargo de munícipe y quien hasta ayer se desempeñaba como diputado federal.

No sé si estoy soñando, si estoy en medio de una pesadilla, consulté las fuentes informativas del país, del estado, para ver si había ocurrido un desastre, un sismo, el desbordamiento de un río, no sé, para ameritar esta urgencia en la convocatoria, no sé si estamos hablando en serio o si nos esté adelantando el Día de los Inocentes porque esto es una broma”