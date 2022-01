Preocupa a tijuanenses aumento de contagios de Covid-19 en la ciudad

Tijuana, BC.- Ante el elevado número de casos registrados en la última semana por contagios de Covid-19 en el municipio, los ciudadanos de Tijuana expresaron sus opiniones respecto a la manera de abordar la contingencia aún presente.

“Si ya se había notado desde las últimas dos semanas, honestamente”, comentó Paloma Peña, estudiante de cocina.

Consideró que la sociedad ya no está tomando tantas precauciones como al inicio de la pandemia, ya que las reuniones y celebraciones cada vez son más recurrentes.

Variante Ómicron, factor determinante de contagios

Es probable, afirmó, que la variante Ómicron sea un factor determinante e influyente en relación al alto número de contagios que se han registrado en la entidad desde antes de las fiestas de fin de año.

“Vamos a volver a clases presenciales pronto pero si siguen los contagios, lo más seguro es que seguiremos teniendo clase en línea”, agregó la estudiante.

Destacó que aún cuando las condiciones permitan el regreso a las aulas, es importante tomar distancia.

“Estoy en contacto con los niños y al salir los pongo en riesgo, pero sí procuro quedarme en casa y salir para lo esencial porque casi no salgo”, señaló Keila Mendoza, madre de dos hijos y próximamente tres, ya que se encuentra embarazada.

Medidas sanitarias adecuadas

Apuntó que las medidas impuestas por las autoridades sanitarias son las adecuadas, destacando el cubrebocas como una herramienta útil, porque reduce las probabilidades de contagiarse, además de utilizar gel antibacterial.

“Nunca me he hecho una prueba, pero creo que sí me he contagiado unas dos veces”, puntualizó la mujer.

En ambas ocasiones después de sospechar, se aisló totalmente de su familia e hijos, salvaguardando su salud.

Destacó la importancia de aplicarse la vacuna y de asistir a las jornadas de vacunación a recibir su refuerzo, el cual tiene planeado aplicarse en los próximos días, en algún punto de inmunización.

Ambas ciudadanas dijeron estar vacunadas con la dosis Johnson & Johnson y de igual manera anunciaron su temor a contagiarse, ya que varias personas de su círculo social han contraído el virus en los últimos días.