Premió El Florido a ganadores de “¡Dale un Switch a tu auto!”

Tijuana BC.- Los ciudadanos Oscar Adrián Valenzuela Martínez y Lorenza López Franco fueron 2 de los 3 ganadores de la promoción “Dale un Switch a tu auto” organizado por El Florido en colaboración con PepsiCo, llevándose un Nissan March cada uno.

Foto: Sergio Ortiz

Para ganar los autos, los participantes tuvieron que hacer una compra de 60 pesos en productos Sabritas Switch o participantes y 60 pesos de la marca Rancho del Tío, detalló la coordinadora de Publicidad de El Florido.

Una vez que realizaron su compra enviaron un mensaje y resultaron seleccionados, pensaron en la respuesta de la cantidad de productos de video que les enviamos y sus datos”

Precisó Tania Josefina Hernández López.

Nueva sucursal

Oscar Adrían Valenzuela Martínez contó que al ir a conocer la nueva sucursal de El Florido en el Panamericano supieron de la dinámica para llevarse uno de los 3 March, decidiendo participar con la esperanza de ganarlo.

“Yendo a parar cajas escuchamos la oferta de los productos, hago la despensa cada mes y justo cuando un día antes de que fuéramos a comprar la despensa me llegó la llamada de que había ganado”, dijo.

Foto: Sergio Ortiz

En primera instancia sintió desconfianza, reconoció, sin embargo al verificar la promoción en redes sociales y ver que concordaba con lo mencionado en la llamada mandó sus datos para recibir el automóvil.

“Me lo voy a quedar para el trabajo, porque son carros que ahorran mucha gasolina y yo el carro que tengo pues gasta mucho y es más grande”, comentó Valenzuela Martínez.

Mandado de más

Por su parte, Lorenza López Franco, quien hizo su ticket en la sucursal Piedras Blancas, mencionó que compró “mandado de más” para participar, aunque no conocía del todo la promoción.

“Vi que estaban rifando y pregunté con cuánto te dan el boleto, ya me dijeron que era comprando 60 pesos en productos pero hice casi 200 pesos, gracias a dios tengo “camionetita”, refirió.

Para ir al trabajo y comprar mandado, dijo López Franco, será como aprovechará el March, aunque dijo que no pensaba que tuviera chances de ganarlo y al recibir la noticia se sintió “desesperada.

“Cuando me hablaron que había sido portadora de este carro no lo creía, me sentía desesperada…Soy diabética, me sentía mal y no quería decirle a nadie porque creí que a lo mejor estaban jugando conmigo”, compartió.

Otra ganadora

Después de 2 días decidió comentarle del premio a su esposo, quien alegre le ayudó a poder completar los requisitos y envío de datos para poder hacerse con el March, aclaró López Franco.

La ganadora del otro March fue Yuridia Flores Alcaraz de Mexicali, quien hizo su ticket en la sucursal Ejido Puebla y que recibirá el March este miércoles 18 de octubre.